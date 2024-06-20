Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu! Apar topar hastaneye kaldırılmıştı

20 Haziran 2024 15:09 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 15:09

Kızının yanına Amerika’ya giden 68 yaşındaki usta oyuncu Ahu Yağtu, burada trafik kazası geçirmiş ve 3 hafta yoğun bakımda kalmıştı. Geçtiğimiz gün tekrar hastaneye kaldırılan ünlü ismin "KOAH" olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile mücadele ettiği ortaya çıktı.

AHU TUĞBA'NIN HASTALIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ahu Tuğba'nın geçtiğimiz gün hastaneye kaldırıldığını kızı duyurmuştu. Tuğba'nın hastanede çekilen fotoğrafı sevenlerini endişelendirirken, usta ismin hastalığı ortaya çıktı. Onur Akay'ın haberine göre; "Canım dostum Ahu Tuğba, çok uzun bir süredir kısa adı "KOAH" olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile mücadele ediyor. Kızı yakın dostum Anjelik, bana yıllar önce bu rahatsızlığını anlatmıştı ama Onur abiciğim bu aramızda kalsın dediği için yazmamıştım. Hava yollarının daralması sonucu rahat ve sağlıklı bir şekilde nefes almayı engelleyen bir akciğer hastalığı ile mücadele eden Ahu ablam, Amerika'da hastanede maskelerle yatıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin..." ifadelerini kullandı.

KOAH NEDİR?

KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), akciğer hastalığıdır. Hava yollarının daralması sonucu rahat ve sağlıklı bir şekilde nefes almayı engelleyen KOAH, kesin tedavisi bulunmayan bir hastalıktır. KOAH'ın belirtileri arasında öksürük ve nefes darlığı var.