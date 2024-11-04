Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin'in sözleri endişelendirdi! "Dayanamıyorum artık"

04 Kasım 2024 15:18 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 15:19

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, ABD'de hayatını kaybetmiş ve cenazesi Türkiye'de defnedilmişti. Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak, 'Anneme kavuşmak istiyorum rabbim' dedi.

Ahu Tuğba, kızı Anjelik ile beraber yaşadığı ABD'de hayatını kaybetmiş, şüpheli ölüm kategorisine alınınca cenazesi Türkiye'ye bir düre gelememişti. Aylar sonra annesini vasiyeti üzerine Türkiye'de defneden Anjelik, cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çekti. Sosyal medya hesabından aylar sonra paylaşım yapan Anjelik, duygulandırdı.

AHU TUĞBA'NIN KIZI ANJELİK'TEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Annesinin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Anjelik Calvin, ''Anne çok acı çekiyorum. Derin bir ızdırap, keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Çok pişmanım seninle oturamadım, uyuyamadım. Kalbim ağrıyor, Allah'ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlısı ise hakkımda o olsun. Anneme kavuşmak istiyorum rabbim.'' dedi.

Sözleri endişe oluşturan Anjelik'e binlerce mesaj yağdı. Anjelik annesinin cenazesinde ise; “Allah katında görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sinemaya 40 yılın üzerinde emek veren kız çocuğu düşünün. Koşulsuzca sinemayı seven, ülkesini seven bir kız çocuğu. Onun için buradayız. Annemi canımdan çok seviyorum” dedi.