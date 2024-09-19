Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten cenaze açıklaması!

19 Eylül 2024 17:29 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 17:34

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayatını kaybetti. Ahu Tuğba’nın cenazesi ‘Şüpheli ölüm’ kategorisine alındığı için cenazesi Türkiye’ye gönderilmemişti. Kızı Anjelik Calvin'den 'cenaze' açıklaması geldi. Anjelik, "Cenaze tarihi diye bir tarih asla belirlenmedi" dedi.

Kızı Anjelik​ ile beraber uzun süredir ABD​'de yaşayan Ahu Tuğba​, KOAH​ nedeniyle hayatını kaybetti. ABD'deki otopsi işlemleri nedeniyle cenazeyi Türkiye'ye getiremeyen Anjelik, sosyal medya hesabından cenaze​ tarihi hakkında açıklama yaptı.

AHU TUĞBA'NIN KIZI'NDAN CENAZE AÇIKLAMASI

Otopsi sonucunun çıkmasına rağmen cenazeyi Türkiye'ye getiremeyen Anjelik, "Cenaze tarihi diye bir tarih asla belirlenmedi. Henüz US DEPARTMENT OF STATE yeni Amerikan pasaportumu göndermedi. ABD doğumluyum ve Türk pasaportum vizem neredeyse yok." diyerek sitem etti.

Çıkan her habere itibar edilmemesi konusunda yakınlarını uyaran Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, "Ülke sınırlarında sorun yaşamamak adına bu süreçte birkaç gün daha beklenecek. Taziyeleriniz, dualarınızı okuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Siz sevenleri çok değerlisiniz. Dostlarına mutlaka buradan doğru cenaze tarihini ve saatini bildireceğim. Bunu haberden değil, benden duyacaksınız elbet. Ortada kesinleşen tarih ve cami yoktur. Doğru tarihi haber vereceğim." dedi.