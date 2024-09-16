Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik’ten cenaze sitemi: Annemin bedenini çürüttüler

16 Eylül 2024 10:56 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:59

Yeşilçam oyuncusu Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetmiş ve şüpheli ölüm sebebiyle Türkiye’ye cenazesi getirilememişti. Otopsi raporu onaylanan Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik, 15 günde yaşadıklarını anlattı. Cenazenin önümüzdeki hafta Türkiye’ye getirileceğini belirten Anjelik, “Annemin bedenini çürüttüler.” dedi.

Ahu Tuğba bir süredir kızının bulunduğu Miami'de yaşıyordu. Geçirdiği kaza sonrası sayısız operasyon geçiren Ahu Tuğba, KOAH nedeniyle hayatını kaybetti. Ahu Tuğba'nın ölümünü 'Şüpheli ölüm' kategorisine alınmasının ardından cenazesi otopsiye gönderildi. Bu süreç hakkında konuşan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik, annesinin cenazesinin önümüzdeki hafta Türkiye'ye getirileceğini belirtti.

AHU TUĞBA'NIN KIZINDAN OTOPSİ İSYANI

Cenazenin önümüzdeki haftalarda Türkiye'de olacağını belirten Anjelik, “Otopsi kararı nihayet alındı. Polis müfettişi 2 hafta önce yapması gerekeni şimdi yapıyor. İlgili müfettişin yöneticilerine e-mail atılınca dönüş yapıldı ve ‘Anneni otopsiye alıyoruz’ dediler. Annemin bedenini çürüttüler. Zorluklara rağmen naaşı çok sevdiği Türkiye’de, sevenleri ve dostlarının omuzunda toprağa verilecek.” dedi.

OTOPSİDEN SORUMLU KİŞİYE İSYAN ETTİ

Ahu Tuğba​'nın kızı Anjelik​ otopsiden sorumlu kişiye sitem ederek, "Cenaze evine gittim. Annemi burada tutuyorlar. Müfettiş sorumlu kişi tam bir iblis. Yüzüne de söyledim ne desek bir bahane buluyor, onun medikal geçmişi var diyor inatla bedenine otopsi yapmıyor. Koca şehirde ofiste bu adam sorumlu. Lanet ve tam bir pislik, ne kadar yalvarsamda otopsi yapmıyor. Cuma günü Amerikan pasaportu için randevu alındı Allah'ın izniyle cenazesi buz gibi morgdan çıkarılıp toprağa verilecek. Bu şahıs Allah'sız. Yüzüne de iblis olduğunu söyledim" demişti.