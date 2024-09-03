Ahu Tuğba'nın ölümünde yeni detay! ABD 'şüpheli ölüm' dedi, cenazeyi Türkiye'ye göndermedi

03 Eylül 2024 15:18 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 15:24

Ahu Tuğba'nın vasiyeti ortaya çıktı! En büyük isteği yerine getirildi

Ahu Tuğba'nın vasiyeti ortaya çıktı! En büyük isteği yerine getirildi

Geçirdiği kaza sonrası uzun süre yoğun bakımda tedavi altına alınan oyuncu Ahu Tuğba, Miami'deki evinde kızı tarafından ölü olarak bulundu. Vasiyeti üzerine cenazesi İstanbul'a getirilmek istendi ancak ABD'li yetkililer 'şüpheli ölüm' dedi ve nakil ertelendi.

AHU TUĞBA'NIN CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLEMEDİ

Habertürk'ün haberine göre; KOAH nedeniyle pazar günü hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den bu sabah kalkacak olan tarifeli uçakla İstanbul'a getirileceği duyurulmuştu. Ancak, ABD'li yetkililerin Ahu Tuğba'nın ölümünü 'şüpheli ölüm' kategorisine alması cenazenin İstanbul'a gelmesini engelledi. ABD'de bazı prosedürler tamamlanmadığı için Ahu Tuğba'nın cenazesinin gelişi ertelenmiş oldu.

AHU TUĞBA'NIN CENAZE MASRAFLARINI İŞ ADAMI CELAL KALYONCU ÜSTLENDİ

Ahu Tuğba'nın cenazesi vasiyeti üzerine Miami'den İstanbul'a getiriliyor. Cenazenin 25 -30 bin dolar arasındaki nakil masraflarını ise iş insanı Celal Kalyoncu üstlendi. Ahu Tuğba'nın cenazesi, perşembe günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

AHU TUĞBA'NIN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Ahu Tuğba'nın 11 yıl önce açıkladığı vasiyeti ortaya çıktı. Ahu Tuğba, vasiyetinde İstanbul'a gömülmek istediğini belirtti. Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için yetkililerle irtibata geçildiğini açıkladı.