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Ahu Tuğba'nın otopsi sonucu çıktı! Ölüm nedeni belli oldu!

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
15 Kasım 2024 15:44 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 15:48
Ahu Tuğba&#039;nın otopsi sonucu çıktı! Ölüm nedeni belli oldu!

Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu Ahu Tuğba, ABD’de hayatını kaybetti. Otopsi raporu ortaya çıkan 69 yaşındaki Ahu Tuğba’nın ölüm nedeni ortaya çıktı.

Kızı Anjelik Calvin ile yaşadığı ABD’de hayatını kaybeden Ahu Tuğba’nın cenazesi, Türkiye’ye getirildi ve 28 Eylül’de son yolculuğuna uğurlandı. Evinde ölü olarak bulunan Ahu Tuğba​'nın otopsi raporu tamamlandı ve ölüm nedeni ortaya çıktı. 

AHU TUĞBA'NIN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU 

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, "Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni hipertansif kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon​ ölüme neden olmuş" açıklamasında bulundu.

Ahu Tuğba'nın otopsi sonucu çıktı! Ölüm nedeni belli oldu! - 1. Resim

AHU TUĞBA'NIN KIZI ANJELİK'İN ANNE ÖZLEMİ 

Doğum gününde annesi Ahu Tuğba'nın fotoğrafını paylaşan Anjelik Calvin,  "Annem, bugün beni ölümüne doktor 'ölebilirsin' dediği halde, 'hayır, o ABD'de doğacak' diyerek, okyanusu aşarak dünyaya getirdiği gün. Kokunu özledim, keşke çocuk olsam" ifadelerini kullandı.

Ahu Tuğba'nın otopsi sonucu çıktı! Ölüm nedeni belli oldu! - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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