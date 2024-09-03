Ahu Tuğba'nın vasiyeti ortaya çıktı! En büyük isteği yerine getirildi
Kızı Anjelik ile Miami’de yaşayan Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, 69 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Türkiye’ye getirilecek Ahu Tuğba’nın yıllar önce yazdığı vasiyeti ortaya çıktı. 11 yıl önce vasiyet bırakan Ahu Tuğba’nın İstanbul’a gömülmek istediği ortaya çıktı.
Geçirdiği trafik kazası sonrası uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayatını kaybetti. Kızı Anjelik'in ekiplere haber verilmesinin ardından öldüğü tespit edilen Ahu Tuğba'nın vasiyeti üzerine cenazesi İstanbul'a getiriliyor.
AHU TUĞBA'NIN VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Ahu Tuğba'nın 11 yıl önce açıkladığı vasiyeti ortaya çıktı. Ahu Tuğba, vasiyetinde İstanbul'a gömülmek istediğini belirtti. Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için yetkililerle irtibata geçildiğini açıkladı.
AHU TUĞBA'NIN CENAZE MASRAFLARINI ÖDEYECEK İSİM BELLİ OLDU
Ahu Tuğba'nın cenazesi vasiyeti üzerine Miami'den İstanbul'a getiriliyor. Cenazenin 25 -30 bin dolar arasındaki nakil masraflarını ise iş insanı Celal Kalyoncu üstlendi. Ahu Tuğba'nın cenazesi, perşembe günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazından sonra toprağa verilecek.