Ajda Pekkan davalık oldu! Komşuları şikayet etti

Ajda Pekkan yıllar önce Bodrum'dan 4 katlı, 6 oda, havuz ve spa ve büyük salonlardan oluşan villa satın aldı. Bodrum Çamlıkköy'den villa satın alan Ajda Pekkan'ın 3 yıl önce 2,5 milyon euroya satın aldığı villa sebebiyle başı derde girdi.

AJDA PEKKAN DAVALIK OLDU

Ajda Pekkan'ın lüks villasında tadilatlar bitmeyince komşuları isyan etti. Ajda Pekkan, temmuz ayından itibaren devam eden villasının tadilatı sebebiyle davalık oldu. Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, "Bitmek bilmeyen bir tadilat varmış. Site yönetimi de dava açmış. Sesten ve gelen giden kamyonlardan dolayı çok rahatsız olmuşlar. Ajda Pekkan hakkında daha önce '2,5 milyona aldığı ev için 1,5 milyonluk tadilat yaptırıyor' diye haberler bile çıkmıştı." dedi.

Ajda Pekkan'ın başı aldığı villalar ile dertte. Sarıyer'den de villa satın alan Ajda Pekkan, 1,5 dönüm üzerine kurulu villasını ise 65 milyona satışa çıkarmıştı. Villasına alıcı bulamayan Ajda Pekkan, satış kararından vazgeçti.