Ajda Pekkan, Sezen Aksu'yu ikna edemedi: Tansiyonum yükseliyor
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
18 May 2024 14:32 - Güncelleme : 18 May 2024 14:32
İlk stadyum konserini verecek ünlü şarkıcı Ajda Pekkan’a birçok sanatçı eşlik edecek. Pekkan, Pekkan, sahneleri bırakan Sezen Aksu ile aynı sahneyi paylaşıp paylaşmayacakları sorusuna da cevap verdi.
12 Haziran tarihinde ilk stadyum konserini verecek Ajda Pekkan'a birbirinden ünlü isimler de katılacak. Muhabirlerle vereceği konser hakkında konuşan Pekkan, Sezen Aksu'nun olup olmayacağı konusuna da cevap verdi.
AJDA PEKKAN'DAN SEZEN AKSU AÇIKLAMASI
Aramızda Kalmasın'a konuşan Pekkan, sahnelere veda eden Aksu için, "Sezen sakın bana sahne deme tansiyonum yükseliyor' diyor. O yüzden saygı duyuyorum" dedi. Ajda Pekkan, sözlerine "Lütfen hadi beraber olalım diyorum, bu konserde de istiyordum. Sezen'i nasıl ikna ederim bilmiyorum" diye devam etti.
Kaynak: TGRT Haber