Ajda Pekkan, Sezen Aksu'yu ikna edemedi: Tansiyonum yükseliyor

18 May 2024 14:32 - Güncelleme : 18 May 2024 14:32

12 Haziran tarihinde ilk stadyum konserini verecek Ajda Pekkan'a birbirinden ünlü isimler de katılacak. Muhabirlerle vereceği konser hakkında konuşan Pekkan, Sezen Aksu'nun olup olmayacağı konusuna da cevap verdi.

AJDA PEKKAN'DAN SEZEN AKSU AÇIKLAMASI

Aramızda Kalmasın'a konuşan Pekkan, sahnelere veda eden Aksu için, "Sezen sakın bana sahne deme tansiyonum yükseliyor' diyor. O yüzden saygı duyuyorum" dedi. Ajda Pekkan, sözlerine "Lütfen hadi beraber olalım diyorum, bu konserde de istiyordum. Sezen'i nasıl ikna ederim bilmiyorum" diye devam etti.