Ajda Pekkan yuhalandı! Tek tek terk ettiler

30 Eylül 2024 08:35 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 09:29

Süperstar lakaplı şarkıcı Ajda Pekkan, Efes Antik Tiyatro’da verdiği konsere çok geç çıkınca izleyenlerin yuhalama ve alkışlı protestosuna maruz kaldı. Birçok seyirci Pekkan sahneye çıktığında konser alanını terk ederken, usta sanatçının özrü de işe yaramadı.

Ajda Pekkan'ı Harbiye konserinde çileden çıkardılar! Bir daha gelmeyin

Ajda Pekkan'ı Harbiye konserinde çileden çıkardılar! Bir daha gelmeyin

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan​, Efes Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen konserinde büyük bir şok laşadı. Ünlü şarkıcı aksilikler sonrası 1 saatlik gecikmeyle sahneye çıkınca yuhalama ve alkışı protestolara maruz kaldı.

KONSER​ ALANINI TERK ETTİLER

Gelen bilgilere göre Pekkan, trafik sıkışıklığı ve sahne hazırlıklarında yaşanan aksilikler nedeniyle 21.00'de başlaması gereken konsere yaklaşık 1 saat gecikmeyle saat 22.00'de çıkabildi. Birçok seyirci bu duruma sabredemeyerek Pekkan'ı yuhaladı. Bazı seyircilerin de alkışla durumu protesto​ ettiği duyuldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Gecikme​ saati uzadıkça, izleyicilerden gelen tepkiler de büyümeye başladı ve birçok kişi konser alanını terk etti. Alanda bulunan birçok seyirci de sosyal medyadan yaşanan gecikmeyi ve organizasyonun yetersizliğini sert sözler eleştirdi.

SELAM VERİP ÖZÜR DİLEDİ

Uzun süren bekleyişin ardından Ajda Pekkan, sonunda sahneye çıkarak hayranlarını selamladı ve gecikme nedeniyle özür diledi. Ajda Pekkan, "Efendim kusura bakmayın bu akşam neler çektiğimi bir bilseniz yemin ediyorum. Ben hiç böyle tahmin etmedim" ifadesini kullanan Pekkan, ön prova yapamamaktan şikayet etti.

Bu açıklama alandaki gergin ortamı yumuşatırken, seyirciler Pekkan'ın açıklamalarına büyük bir alkış tufanı ile karşılık verdi.