Ajda Pekkan'dan Işın Karaca'ya 'Sus' uyarısı! Mikrofonunu aşağı indirdi

13 Haziran 2024 15:56 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 16:01

Ajda Pekkan, dün akşam Beşiktaş Stadyumu'nda yaklaşık 40 bin kişinin izlediği bir konser verdi. Ünlü isimlerle düet yapan Ajda Pekkan, Işın Karaca ile yaptığı düet esnasında sanatçıya kibarca uyarıda bulundu. O anlarda iki isim de gülme krizine girdi.

AJDA PEKKAN'DAN IŞIN KARACA'YA 'SUS' UYARISI

Işın Karaca ile düet yapan Ajda Pekkan, sanatçının ses tonunu ayarlamaması sonucu mikrofonunu aşağıya indirdi. O anlarda Işın Karaca ve Ajda Pekkan gülme krizine girdi.

KONSER ÜNLÜ AKININA UĞRADI

Süperstar Ajda Pekkan, dün akşam Beşiktaş Stadyumu'nda yaklaşık 40 bin kişinin izlediği bir konser verdi. Süperstar şarkılarını Tarık Sezer yönetimindeki dev bir orkestra eşliğinde söylerken sahnesinde Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Semicenk, Norm Ender ve Korosu gibi birbirinden ünlü isimler eşlik etti. Yıllara meydan okuyan sesi ve performansıyla hayran bırakan sanatçı, Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile “Ele Güne Karşı” performansları öncesinde geçen yıl yaşamını yitiren, grubun üyesi Özkan Uğur'u anarak, şarkının bir bölümünü Uğur'a ithaf ettiler.