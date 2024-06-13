Ajda Pekkan'dan Işın Karaca'ya 'Sus' uyarısı! Mikrofonunu aşağı indirdi
Ajda Pekkan dün ilk kez stadyum konseri verdi. Yaklaşık 40 bin kişinin sahneye Hande Yener, Selda Bağcan, Norm Ender, Mazhar Alanson ve Fuat Güner çıktı. Pekkan, düet yaptığı Işın Karaca'nın ses tonunu ayarlayamaması üzerine mikrofonunu indirdi. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.
Ajda Pekkan, dün akşam Beşiktaş Stadyumu'nda yaklaşık 40 bin kişinin izlediği bir konser verdi. Ünlü isimlerle düet yapan Ajda Pekkan, Işın Karaca ile yaptığı düet esnasında sanatçıya kibarca uyarıda bulundu. O anlarda iki isim de gülme krizine girdi.
AJDA PEKKAN'DAN IŞIN KARACA'YA 'SUS' UYARISI
Işın Karaca ile düet yapan Ajda Pekkan, sanatçının ses tonunu ayarlamaması sonucu mikrofonunu aşağıya indirdi. O anlarda Işın Karaca ve Ajda Pekkan gülme krizine girdi.
KONSER ÜNLÜ AKININA UĞRADI
Süperstar Ajda Pekkan, dün akşam Beşiktaş Stadyumu'nda yaklaşık 40 bin kişinin izlediği bir konser verdi. Süperstar şarkılarını Tarık Sezer yönetimindeki dev bir orkestra eşliğinde söylerken sahnesinde Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Semicenk, Norm Ender ve Korosu gibi birbirinden ünlü isimler eşlik etti. Yıllara meydan okuyan sesi ve performansıyla hayran bırakan sanatçı, Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile “Ele Güne Karşı” performansları öncesinde geçen yıl yaşamını yitiren, grubun üyesi Özkan Uğur'u anarak, şarkının bir bölümünü Uğur'a ithaf ettiler.