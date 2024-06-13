Ajda Pekkan'ın 60 yıllık hayali gerçek oldu! ''Eurovision'da bile bu kadar heyecanlanmamıştım''

13 Haziran 2024 09:34 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 09:35

Yaklaşık 40 bin kişiye konser veren Ajda Pekkan, konserde zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Pekkan, Müzik endüstrisinde tarihi bir müzikal şölen ve değerli bir arşiv bırakacağız diye umut ediyorum" dedi.

"EUROVISION DA BİLE BU KADAR HEYECANLANMADIM"

Konserde duygularını dile getiren Ajda Pekkan, ilk kez Eurovision Şarkı Yarışması'na katıldığında bile bu kadar heyecanlanmadığını belirterek, "Çok değerli yol arkadaşlarımla sahne alacağım. Onlarla beraber olmak hayalimdi. Kısmet bu akşammış" dedi. Ajda Pekkan ve Norm Ender, Pekkan’ın Beşiktaş Stadyumu’nda gerçekleştirdiği dev konserde 40 bin kişiyle birlikte “Parla”yı söyledi. Şarkıcı ayrıca Hande Yener ve Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile yaptığı düetle de kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.

SELDA BAĞCAN İLE AJDA PEKKAN YAN YANA

Süperstar Ajda Pekkan, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda hayranlarıyla buluştu. Konserde Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar-Fuat, Işın Karaca, Hande Yener, Cem Adrian, Mabel Matiz ve diğer birçok sanatçı Pekkan'a eşlik etti. Selda Bağcan ve Ajda Pekkan Sivas'ın Yolları şarkısına düet yaptı.