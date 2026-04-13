Ajda Pekkan'ın sahnedeki ceketine ödediği ücret ortaya çıktı! Tek konserde milyonlar harcadı

Ajda Pekkan dün akşam Ataşehir'de dev organizasyonla sevenleriyle buluştu. Ajda Pekkan dün akşam siyah taşlı ceketi ve kırmızı peleriniyle dikkat çekti. Bugün Gel Konuşalım programında Ajda Pekkan'ın ceketinin fiyatı ortaya çıktı.
Bugün Gel Konuşalım programında Ajda Pekkan'ın konser kıyafetleri masaya yatırıldı. Ece Erken, Ajda Pekkan'ın ceketini tasarlayan Burcu'ya attığı mesajda fiyat bilgisine ulaştı. Ajda Pekkan'ın taşlarla süslü ceketinin fiyatı 5 bin dolar yani 170 bin TL. Ajda Pekkan'ın pantolonun fiyatı ise 3.500 dolar. Ajda Pekkan dün gece verdiği konserdeki sadece bir kombinin fiyatı 400 bin TL'ye mal oldu.
Ajda Pekkan'ın pelerinli kırmızı elbisesi de çok konuşuldu. Ajda Pekkan'ın ayakkabıları ve takıları dahil yaptığı iki kombine toplamda 1 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.
Ajda Pekkan, İstanbul’daki Ülker Sports Arena sahnesinde adeta şov yaptı. Güçlü repertuvarıyla salonu etkisi altına alan Süperstar, gece boyunca enerjisiyle izleyiciyi mest etti. Gecenin en büyük sürprizini ise Manifest ile yaptı.
“Kızlar şahanesiniz. Ben arkanızdayım. Sizlerle beraber bir şarkı yapıyoruz” sözleriyle salonun coşkusunu zirveye taşıyan sanatçı, Manifest kızlarını da şoka uğrattı.
12 Şubat 1946 doğumlu Ajda Pekkan, Türk şarkıcıdır. 1970'lerden bu yana "Süperstar" lakabıyla anılan Pekkan, güçlü bir kadın figürü çizdiği şarkılarıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri hâline geldi.
