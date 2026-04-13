Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ajda Pekkan'ın sahnedeki ceketine ödediği ücret ortaya çıktı! Tek konserde milyonlar harcadı

Ajda Pekkan dün akşam Manifest grubuyla söylediği şarkılarla İstanbul'u salladı. İki kostüm değiştiren Ajda Pekkan, taşlarla süslü ceketinin fiyatı ortaya çıktı. Danslarıyla beğeni toplayan Ajda Pekkan ceketine sadece 5 bin dolar harcadı.

dün akşam Ataşehir'de dev organizasyonla sevenleriyle buluştu. Ajda Pekkan dün akşam siyah taşlı ceketi ve kırmızı peleriniyle dikkat çekti. Bugün Gel Konuşalım programında Ajda Pekkan'ın ceketinin fiyatı ortaya çıktı.

Ajda Pekkan, Ataşehir'deki konserinde giydiği iki kostüm için toplamda 1 milyon TL harcadı.
Ajda Pekkan'ın siyah taşlı ceketi ve kırmızı peleriniyle dikkat çektiği konserde, ceketinin fiyatının 5 bin dolar (170 bin TL) olduğu açıklandı.
Sanatçının pantolonu ise 3.500 dolara mal oldu.
Gecede giydiği bir kombinin fiyatının 400 bin TL'ye ulaştığı belirtildi.
Ayakkabıları ve takıları da dahil olmak üzere toplamda iki kombine 1 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.
Konserde sürpriz olarak Manifest ile birlikte sahneye çıktı.
AJDA PEKKAN İKİ KOSTÜMÜNE 1 MİLYON TL HARCADI

Bugün Gel Konuşalım programında Ajda Pekkan'ın konser kıyafetleri masaya yatırıldı. Ece Erken, Ajda Pekkan'ın ceketini tasarlayan Burcu'ya attığı mesajda fiyat bilgisine ulaştı. Ajda Pekkan'ın taşlarla süslü ceketinin fiyatı 5 bin dolar yani 170 bin TL. Ajda Pekkan'ın pantolonun fiyatı ise 3.500 dolar. Ajda Pekkan dün gece verdiği konserdeki sadece bir kombinin fiyatı 400 bin TL'ye mal oldu.

Ajda Pekkan'ın pelerinli kırmızı elbisesi de çok konuşuldu. Ajda Pekkan'ın ayakkabıları ve takıları dahil yaptığı iki kombine toplamda 1 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

AJDA PEKKAN'DAN MANİFEST SÜRPRİZİ

Ajda Pekkan, İstanbul’daki Ülker Sports Arena sahnesinde adeta şov yaptı. Güçlü repertuvarıyla salonu etkisi altına alan Süperstar, gece boyunca enerjisiyle izleyiciyi mest etti. Gecenin en büyük sürprizini ise Manifest ile yaptı.

“Kızlar şahanesiniz. Ben arkanızdayım. Sizlerle beraber bir şarkı yapıyoruz” sözleriyle salonun coşkusunu zirveye taşıyan sanatçı, Manifest kızlarını da şoka uğrattı.

AJDA PEKKAN KAÇ YAŞINDA?

12 Şubat 1946 doğumlu Ajda Pekkan, Türk şarkıcıdır. 1970'lerden bu yana "Süperstar" lakabıyla anılan Pekkan, güçlü bir kadın figürü çizdiği şarkılarıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri hâline geldi.

Adı SoyadıDoğum TarihiMeslekLakabıÖne Çıkan Özellikleri
Ajda Pekkan12 Şubat 1946Türk şarkıcıSüperstar1970'lerden bu yana 'Süperstar' lakabıyla anılan, güçlü kadın figürü çizdiği şarkılarıyla Türk pop müziğinin öne çıkan isimlerinden biri hâline gelmiştir.
