Ajda Pekkan'ın vokalisti Tuğba Tufantepe sapığını yakalattı

24 Temmuz 2024 09:50 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:53

Ajda Pekkan'ın vokalisti kendisine sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar atan kişiden şikayetçi oldu. Vokalist Tafantepe, şikayet öncesinde telefonundan şahsın telefonuna Recep Ö, sen misin?' diyerek yazıp şüpheliyi tespit ettiğini de savcılığa bildirdi. Harekete geöen savcılık Recep Ö. isimli şahsı yakaladı.

AJDA PEKKAN'IN VOKALİSTİ, SAPIĞINI YAKALATTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Gözaltına alınan Recep Ö., verdiği ifadesinde söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak iddia edildiği gibi şarkıcıya yazılan mesajları ve gönderilen fotoğrafı kendisinin yapmadığını söyledi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda 4,5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde Asliye Ceza Makemesi'nde hakim karşısına çıkacak.