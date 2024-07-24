Ajda Pekkan'ın vokalisti Tuğba Tufantepe sapığını yakalattı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 09:50 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 09:53
Ajda Pekkan’ın ana vokalisti Tuğba Tafantepe, sosyal medya üzerinden kendisine sürekli mesajlar atan kişiyi şikayet etti. Yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan Recep Ö., 4,5 yıla kadar hapsi istemiyle ilerleyen günlerde Asliye Ceza Makemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Ajda Pekkan'ın vokalisti kendisine sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar atan kişiden şikayetçi oldu. Vokalist Tafantepe, şikayet öncesinde telefonundan şahsın telefonuna Recep Ö, sen misin?' diyerek yazıp şüpheliyi tespit ettiğini de savcılığa bildirdi. Harekete geöen savcılık Recep Ö. isimli şahsı yakaladı.
AJDA PEKKAN'IN VOKALİSTİ, SAPIĞINI YAKALATTI
Sabah'ta yer alan habere göre; Gözaltına alınan Recep Ö., verdiği ifadesinde söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ancak iddia edildiği gibi şarkıcıya yazılan mesajları ve gönderilen fotoğrafı kendisinin yapmadığını söyledi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda 4,5 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde Asliye Ceza Makemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Kaynak: tgrthaber.com