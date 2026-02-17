Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez ınfluencer oldu! Son haline yorum yağdı

Akasya Durağı'nda oynadığı Dilek karakteriyle tanınan Pelin Sönmez ınfluencer oldu. Akasya Durağı'nın tekrar yayınlanması gündemdekini yerini alırken, Pelin Sönmez'in son videosundaki görüntüsüne de yorum yağdı.

17.02.2026
17.02.2026
Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Pelin Sönmez, rol aldığı Akasya Durağı'nın yeniden başlayacağı iddiaları sonrası yeniden gündemde yer aldı. Akasya Durağı'nda Dilek karakteriyle yer alan Pelin Sönmez, ınfluencer olarak sosyal medyada paylaşımlarına devam ediyor.

AKASYA DURAĞI'NIN DİLEK'İ INFLUENCER OLDU

Başrolünde Zeki Alasya, Levent Ülgen, Cezmi Baskın ve Melek Baykal gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı, 2012 yılında final yaparak ekranlara veda etti. Dizide Dilek karakteriyle yer alan Pelin Sönmez, ınfluencer olarak paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz gün yaptığı alışverişi paylaşan Pelin Sönmez'in değişimine yine binlerce yorum geldi.

38 yaşındaki Pelin Sönmez'in değişimine binlerce yorum geldi. Pelin Sönmez'in son videosuna "Usman Ağa görmesin", "Çok değişmiş" "Botoks biraz fazla mı olmuş sanki" gibi yorumlar yapıldı.

PELİN SÖNMEZ VE MAX BENDO YILLAR SONRA BULUŞTU

Akasya Durağı'nda Obayana karakteriyle yer alan Max Bendo ile ve Dilek'i Pelin Sönmez yıllar sonra buluştu. 2025 yılında bir araya gelen ikilinin karesini Bendo, "Uzun bir aradan sonra @pelinsonmezp (dilek) ile karşılaştık." notuyla paylaştı.

AKASYA DURAĞI YENİDEN Mİ BAŞLAYACAK?

Bir dönemin sevilen dizisi Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiası sosyal medyada gündem olurken, dizide Nuri Baba karakterini oynaması için ise Halil Ergün, Şener Şen ve Erdal Özyağcılar'a teklif gittiği iddia edildi. Kimileri Zeki Alasya'nın yerine kimsenin gelmemesi gerektiğini savunurken, bazıları da isimler arasında tercih yaptı.

#dizi
#Influencer
#Akasya Durağı
#Pelin Sönmez
#Max Bendo
#Magazin
