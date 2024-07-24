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Akın Akınözü, annesinin mezarı başından ayrılamadı! Son hali yürekleri parçaladı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 14:44 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 14:45
Akın Akınözü, annesinin mezarı başından ayrılamadı! Son hali yürekleri parçaladı

Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, dün son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarına boğulan Akın Akınözü bugün ise annesinin mezarı başında görüntülendi. Oyuncunun son hali yürekleri burktu.

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Tuzak ve Hercai gibi yapımlarda rol alan Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti. Annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğulan oyuncu, bugün ise annesinin mezarı başında görüntülendi. 

AKIN AKINÖZÜ ANNESİNİN MEZARI BAŞINDAN AYRILMIYOR 

Dün annesini toprağa veren Akın Akınözü, bugün annesinin mezarı başına gitti. Gözyaşlarına boğulan Akın Akınözü'nün güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Akın Akınözü, bir süre annesinin mezarı başından ayrılamadı. 

Akın Akınözü, annesinin mezarı başından ayrılamadı! Son hali yürekleri parçaladı - 1. Resim

ÜNLÜ İSİMLERDEN AKIN AKINÖZÜ'NE DESTEK GELDİ 

Dün annesi Özlem Akınözü'nü son yolculuğuna uğurlayan Akın Akınözü'nü Hande Erçel, Bensu Soral, Serkan Çayoğlu, Bige Önal ve Burcu Özberk de yalnız bırakmadı. 

Akın Akınözü, annesinin mezarı başından ayrılamadı! Son hali yürekleri parçaladı - 2. Resim

 

 

 

 

Kaynak: tgrthaber.com
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