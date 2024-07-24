Akın Akınözü, annesinin mezarı başından ayrılamadı! Son hali yürekleri parçaladı

24 Temmuz 2024 14:44 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 14:45

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Tuzak ve Hercai gibi yapımlarda rol alan Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti. Annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğulan oyuncu, bugün ise annesinin mezarı başında görüntülendi.

AKIN AKINÖZÜ ANNESİNİN MEZARI BAŞINDAN AYRILMIYOR

Dün annesini toprağa veren Akın Akınözü, bugün annesinin mezarı başına gitti. Gözyaşlarına boğulan Akın Akınözü'nün güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Akın Akınözü, bir süre annesinin mezarı başından ayrılamadı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN AKIN AKINÖZÜ'NE DESTEK GELDİ

Dün annesi Özlem Akınözü'nü son yolculuğuna uğurlayan Akın Akınözü'nü Hande Erçel, Bensu Soral, Serkan Çayoğlu, Bige Önal ve Burcu Özberk de yalnız bırakmadı.