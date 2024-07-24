Akın Akınözü, annesinin mezarı başından ayrılamadı! Son hali yürekleri parçaladı
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
24 Temmuz 2024 14:44 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 14:45
Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, dün son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarına boğulan Akın Akınözü bugün ise annesinin mezarı başında görüntülendi. Oyuncunun son hali yürekleri burktu.
Muhteşem Yüzyıl Kösem, Tuzak ve Hercai gibi yapımlarda rol alan Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti. Annesinin cenazesinde gözyaşlarına boğulan oyuncu, bugün ise annesinin mezarı başında görüntülendi.
AKIN AKINÖZÜ ANNESİNİN MEZARI BAŞINDAN AYRILMIYOR
Dün annesini toprağa veren Akın Akınözü, bugün annesinin mezarı başına gitti. Gözyaşlarına boğulan Akın Akınözü'nün güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Akın Akınözü, bir süre annesinin mezarı başından ayrılamadı.
ÜNLÜ İSİMLERDEN AKIN AKINÖZÜ'NE DESTEK GELDİ
Dün annesi Özlem Akınözü'nü son yolculuğuna uğurlayan Akın Akınözü'nü Hande Erçel, Bensu Soral, Serkan Çayoğlu, Bige Önal ve Burcu Özberk de yalnız bırakmadı.
Kaynak: tgrthaber.com