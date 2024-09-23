Akın Akınözü annesinin vefatı sonrası ilk doğum gününü kutladı! Paylaşımı yürek burktu

23 Eylül 2024 12:36 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 12:36

Hercai'nin sevilen oyuncusu Akın Akınözü, kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nü temmuz ayında kaybetmiş ve büyük yıkım yaşamıştı. Annesini kaybettikten sonra ilk doğum gününü kutlayan Akın Akınözü, yaptığı duygusal paylaşımla yürek burktu.

Hercai dizisiyle popülerlik kazanan oyuncu​ Akın Akınözü, kendisi gibi oyuncu annesi​ Özlem Akınözü'nü kanser​ nedeniyle kaybetmişti. Annesini cenazesinde ayakta durmakta güçlük çeken Akın Akınözü'ne oyuncu arkadaşları destek olmuştu. Annesini kaybettikten sonra ilk doğum gününü kutlayan oyuncu duygusal bir paylaşım yaptı.

AKIN AKINÖZÜ ANNESİNİ KAYBETTİKTEN SONRA İLK DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Temmuz ayında annesini kaybeden Akın Akınözü, annesinin kendisini ilk kucağına aldığı anı paylaşıp, "Bu fotoğrafımla bana hazırlattığın doğum günü hediyemi, sana sarılamadan ve sesini duyamadan geçirdiğim ilk doğum günümde daha da iyi anlıyorum. Sana söz; kanatlanıp yanına uçana kadar koşmaya devam edeceğim canım annem." notunu düştü.