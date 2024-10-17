Al Pacino’ya 50 milyon dolarlık şok! Hiç parası kalmadı

17 Ekim 2024 15:19 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:20

Ünlü aktör Al Pacino yeni yayınladığı kitabında bir muhasebeci yüzünden ciddi mali sıkıntılar yaşadığını belirtti. ABD'ye döndüğünde ekonomik durumunun kötü olduğunu anlayan Pacino, ''Elimde 50 milyon dolar vardı, ama bir anda hiçbir şeyim kalmadı.'' dedi. Al Pacino durumuyla ilgili şaşırtıcı ifadeler kullandı.

Ünlü aktör Al Pacino, yeni yayınladığı anı kitabı "Sonny Boy"da, yıllarca kazancını yanlış yöneten bir muhasebeci yüzünden ciddi mali sıkıntılar yaşadığını açıkladı. 84 yaşındaki Pacino, uzun süre farkında olmadan bir dolandırıcının eline düştüğünü belirtti.

Pacino, 2011 yılında ünlü müşterileri olan muhasebecisi hakkında uyarılar almaya başladığını söylüyor. Ancak o dönemlerde Beverly Hills'te lüks bir ev kiralayıp, ailesiyle Avrupa’da pahalı tatiller yapıyordu. Amerika’ya döndüğünde ise mali durumunun hiç de iyi olmadığını fark etti.

BİR ANDA HİÇBİR ŞEYİ KALMADI

“Param bitmişti. Elimde 50 milyon dolar vardı, ama bir anda hiçbir şeyim kalmadı.” diyen Pacino, servetinin büyük kısmını kaybettiğini belirtti. “Bu sektörde 10 milyon dolar kazandığınızı düşünürsünüz ama aslında o para size kalmaz. Avukatlar, ajanlar, halkla ilişkiler ve vergiler derken elinize geçen sadece 4.5 milyon dolar olur. Ancak harcamalarınız çok daha fazladır ve bu şekilde her şeyinizi kaybedersiniz.” dedi.

Ünlü aktör, başına gelenlerin tuhaf olduğunu, kazandıkça elinde daha az para kaldığını ifade etti. Öyle ki, yaşamadığı bir evin bahçıvanına yılda 400 bin dolar ödediğini dile getirdi. “Çeklerimi bile ben imzalamıyordum. Muhasebecim her şeyi hallediyordu ve ben sadece göz yummuştum.” diyerek yaşadığı süreci anlattı.

KABUL EDEMEYECEĞİ ROLLER ÜSTLENMEYE BAŞLADI

Pacino, bu finansal krizi fark ettiğinde artık 70’li yaşlarına gelmişti ve eskisi gibi büyük roller bulmakta zorlanıyordu. “O büyük ödeme günleri geride kalmıştı” diyen aktör, kariyerini gözden geçirmek zorunda kaldı ve daha önce kabul etmeyeceği rolleri üstlenmeye başladı.

“Jack and Jill” filminde yer almasının sebebi olarak “Başka bir şeyim yoktu, o yüzden kabul ettim.” açıklamasında bulundu.

Pacino’nun muhasebecisi daha sonra bir Ponzi şeması yürüttüğü gerekçesiyle 7.5 yıl hapis cezası aldı. Pacino, bu süreçte iki evini satmak zorunda kaldı ve çeşitli üniversitelerde seminerler vererek ek gelir elde etti. Bu seminerlerle ilgili olarak “Eskiden ücretsiz yapıyordum, şimdi ise para kazanmaya başladım.” diyen aktör, geniş bir kitleye hitap etmeyi başardığını belirtti.