Ala Tokel'den ayrılan Bertuğ Yıldırım'un yeni sevgilisi ortaya çıktı

Futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel'in birlikte görüntülenmiş ve çift o dönem parmağındaki yüzüklerle dikkat çekmişti. Evlilik hazırlıkları yapan çift, sürpriz şekilde yollarını ayırdı. Bertuğ Yıldırım, yeni aşkını ise sosyal medyadan duyurdu.

MISS UNIVERSE SPAIN FİNALİSTİ İLE BERTUĞ YILDIRIM'DAN İLK KARE

Ala Tokel o günlerde "Bu aileler arasında yapılmış bir şey değil. Biz aramızda sevgimizin simgesi olarak yüzük taktık. Doğru zamanda umuyorum ki evlendiğim kişi Bertuğ olur. İnşallah. Şu an her şey harika gidiyor. Yurt dışında hangi takıma giderse ben de yanında gitmeyi düşünüyorum" demişti.

Bertuğ Yıldırım Miss Universe Spain yarışmasının finalistleri arasında yer alan Oriana Correia Gomes ile aşk yaşıyor. Güzel modelin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan bu sürpriz aşk, gündeme bomba gibi düştü.