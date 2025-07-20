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 | Dilek Ulusan

Ala Tokel'den ayrılan Bertuğ Yıldırım'un yeni sevgilisi ortaya çıktı

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım bir süre sosyal medya fenomeni ile aşk yaşamış ve nişanlanan çift yollarını ayırma kararı almıştı. Ayrılık sonrası futbolcu Bertuğ Yıldırım gönlünü dünyaca ünlü isme kaptırdı.

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Ala Tokel'den ayrılan Bertuğ Yıldırım'un yeni sevgilisi ortaya çıktı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 16:08

Bertuğ Özgür Yıldırım ile Ala Tokel'in birlikte görüntülenmiş ve çift o dönem parmağındaki yüzüklerle dikkat çekmişti. hazırlıkları yapan çift, sürpriz şekilde yollarını ayırdı. Bertuğ Yıldırım, yeni aşkını ise sosyal medyadan duyurdu.

MISS UNIVERSE SPAIN FİNALİSTİ İLE BERTUĞ YILDIRIM'DAN İLK KARE

Ala Tokel o günlerde "Bu aileler arasında yapılmış bir şey değil. Biz aramızda sevgimizin simgesi olarak yüzük taktık. Doğru zamanda umuyorum ki evlendiğim kişi Bertuğ olur. İnşallah. Şu an her şey harika gidiyor. Yurt dışında hangi takıma giderse ben de yanında gitmeyi düşünüyorum" demişti.

Ala Tokel'den ayrılan Bertuğ Yıldırım'un yeni sevgilisi ortaya çıktı

Bertuğ Yıldırım Miss Universe Spain yarışmasının finalistleri arasında yer alan Oriana Correia Gomes ile yaşıyor. Güzel modelin sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkan bu sürpriz aşk, gündeme bomba gibi düştü.

Ala Tokel'den ayrılan Bertuğ Yıldırım'un yeni sevgilisi ortaya çıktı
ETİKETLER
#futbolcu
#evlilik
#ayrılık
#aşk
#Bertuğ Özgür Yıldırım
#Ala Tokel
#Miss Universo
#Magazin
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