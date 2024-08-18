Alain Delon öldü, eski soru gündeme geldi: Hangisi daha yakışıklı, Alain Delon mu Cüneyt Arkın mı?

18 Ağustos 2024 11:16 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 11:45

Dünyaca ünlü Fransız sinema efsanesi Alain Delon 88 yaşında hayatını kaybetti. Dünya genelinde büyük yankı bulan gelişmeyi, ünlü aktörün 3 çocuğu yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu.

Vefat haberi, Delon'un bir dönem büyük hayran kitlesine sahip olduğu Türkiye'de de geniş yankı bulurken, Türk magazin dünyasında bir zamanlar sık sık cevap aranan bir soru yeniden gündeme taşındı: Alain Delon mu daha yakışıklı, Cüneyt Arkın mı?

Nitekim Delon'un filmleriyle fırtına gibi estiği 1960'lı ve 1970'li yıllarda Türk sinemasında da Cüneyt Arkın hegemonyası vardı. Yüz hatlarıyla birbirlerini andıran iki aktörün yakışıklılık konusunda kıyasa tabi tutulması da kaçınılmaz olmuştu.

28 Haziran 2022'de kaybettiğimiz Arkın'ın yurt dışına açılması halinde en az Delon kadar büyük bir kitleye sahip olacağı yönündeki görüşler de yine o dönem sıkça dellindiriliyordu.

Peki artık aramızda almayan iki aktörden hangisi daha yakışıklıydı: Alain Delon mu, Cüneyt Arkın mı?

İşte Delon ve Arkın'ın hayat hikayelerinden satır başları ve fotoğrafları:

Alain Delon 8 Kasım 1935'te Seine Nehri kıyısındaki Sceaux'ta dünyaya geldi.

Cüneyt Arkın ise 7 Eylül 1937'de Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dünyaya gözlerini açtı.

Delon, ilk rolünü 14 yaşındayken arkadaşlarından birinin babası olan Oliver Bourguignon'nun yönettiği kısa film La Rapt'te oynadı. Delon burada bir haydutu canlandırdı.

Cüneyt Arkın ise 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve "Gurbet Kuşları" ile 1964'te sinemaya adım attı.

Alain Delon ilk ve tek evliliğini 1964 yılında Nathalie Delon diye dünyaca tanınan Francine Canovas ile yaptı. Delon'un bu evlilikten Anthony isminde bir çocuğu oldu. Sonrasında resmi olarak evlenmeyen Delon'un, Avusturya doğumlu aktris Romy Schneider ile dört yıl süren bir aşk yaşadı. Ancak resmi olarak evlenmediler.

Delon, Romy'den sonra en yakın arkadaşı, Fransız aktris Mireille Darc ile yakın bir ilişki kurdu.1987’de de 14 yıl nişanlı kaldığı Hollandalı model ve şarkıcı Rosalie van Bremen ile tanıştı. Ondan kızı Anushka ve oğlu Alain Fabian doğdu.

Diğer yandan Alman şarkıcı Niko (Christa Paffgen) 11 Ağustos 1962'de Ari adını verdiği oğlu Christian Aaron Boulogne'un Alain Delon'dan olduğunu iddia etti. Delon bunu her zaman reddetse de kadının terk ettiği çocuğu Delon'un annesi ve üvey babası sahip çıkıp büyüttü.

Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendi gibi doktor olan sınıf arkadaşı Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. Cüreklibatır'ın yeni gelişen sinema oyuncusu kariyeri nedeniyle evlilikleri uzun sürmedi.

1968 yılında Cüneyt Arkın olarak sahne adını aldı ve bir çini fabrikası sahibi olan varlıklı bir ailenin kızı Betül Işıl ile tanıştı. Cüneyt Arkın, 1968 yılında boşandıktan 2 yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatur ile evlendi ve ancak ikili 1971'de boşandı. Kısa süre sonra yeniden evlenen ikilinin bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu oldu.