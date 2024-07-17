Albüm bekleyenlere kötü haber! Adele müziğe ara veriyor

17 Temmuz 2024 14:15 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 14:16

Las Vegas'ta 'Weekends With Adele' adıyla turnesinde fırtınalar estiren Adele, turne bitiminde bir süre dinlenmeye çekilecek. Albüm hazırlığı da yapamayacak Adele, sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı.

ADELE'İN HAYRANLARI HAYAL KIRILIĞINA UĞRADI

Önümüzdeki ay Almanya'da bir dizi gösteri düzenleyecek Adele'in son konseri kasım ayında Vegas'ta gerçekleşecek. Son albümünü 2021 yılında çıkartan dünyaca ünlü şarkıcının bu süreçte yeni albüm hazırlığı yapacağı iddiası da gerçek çıkmadı. İngiliz şarkıcı, Alman kanalı ZDF'ye verdiği röportajda, "Yeni müzik konusunda hiçbir planım yok. Bundan sonra büyük bir ara vermek istiyorum ve sanırım kısa bir süreliğine de olsa başka şeyler yapmak istiyorum" dedi.