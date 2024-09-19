Aldatma iddiaları vardı! Ümit Erdim ilk kez boşanma hakkında konuştu

19 Eylül 2024 09:56 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:56

Seda Çınar'dan 2 ay önce boşanan Ümit Erdim, katıldığı etkinlikte ilk kez hakkında çıkan iddialar ile ilgili konuştu. Eşini aldattığı iddia edilen Ümit Erdim, çıkan haberleri yalanlayarak, "şiddetli geçimsizlik" dedi.

Hayat Bilgisi, Selena, Adanalı, Doksanlar ve Şefim gibi dizilerin sevilen ismi Ümit Erdim​, 7 yıllık evliliğini 2 ay önce bitirmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutulan çift hakkında birçok haber çıktı. Ümit Erdim ilk kez aldatma​ haberlerini yalanlayarak neden ayrıldıklarını ilk kez açıkladı.

ÜMİT ERDİM'DEN ALDATMA HABERLERİNE CEVAP

2017 yılında Seda Çınar ile evlenen Ümit Erdim, geçtiğimiz yıl ikinci çocuğunu kucağına almıştı. Sosyal medyada mutlu aile tablosuyla büyük beğeni toplayan çift 2 ay önce boşanma​ haberiyle takipçilerini bir hayli şaşırtmıştı.

Boşanmanın ardından haklarında bir sürü haber çıkan çift sessizliğini korurken, Ümit Erdim'in eşini aldattığı iddiaları sosyal medyada yayıldı. Konu hakkında Seda Çınar sessiz kalırken, Ümit Erdim katıldığı etkinlikte konuştu.

Aldatma haberlerini yalanlayan Ümit Erdim, "Bizde major bir hikaye yok. Hepimizin alıştığı bir başlık vardır ya şiddetli geçimsizlik. Biz de o tabelanın altında yerimizi alabiliriz. " diyerek çıkabilecek haberlerin önüne geçti.