Aldatmak dizisi oyuncuları Caner Şahin ile Feyza Sevil Güngör'den aşklarına ikinci şans

Geçtiğimiz sezon ekrana veda eden Aldatmak dizisinde rol alan Caner Şahin ile Feyza Sevil Güngör, dizi devam ederken ayrılık kakrı almış ve birbirleriyle olan sahneler de azaltılmıştı. Caner Şahin ile Feyza Sevil Güngör aşklarına ikinci bir şans verdi.

Başrolünde Vahide Perçin, Cem Bender ve Mustafa Uğurlu gibi isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisi oyuncuları Caner Şahin ile Feyza Sevil Güngör, aşklarına ikinci bir şans verdi.

CANER ŞAHİN İLE FEYZA SEVİL GÜNGÖR'DEN AŞKLARINA İKİNCİ ŞANS

'Aldatmak' dizisinin ikinci sezon çekimlerinin ağustos sonu başlaması planlanıyor. Feyza Sevil Güngör ve Caner Şahin'in dizi aşkı kısa sürünce yeni sezon öncesi sette kriz çıktı. Dizi ekibinden sızan bilgilere göre; ikiliden Caner Şahin’in kıskançlık krizine girip sette Feyza Sevil Güngör‘e samimi davranan bir set çalışanıyla kavga ettiği öne sürüldü.

İtalya’nın Benevento kentinde düzenlenen BCT- Festival Nazionale Del Cinema E Della Televisione festivaline davet edilen Yusuf Çim, “Aldatmak” dizisindeki rolüyle ‘Best International Actor’ ödülüne layık görüldü. Yusuf Çim ile beraber ödül törenine eski rol arkadaşları Caner Şahin ile Feyza Sevil Güngör de gitti. Caner Şahin'in Feyza Sevil Güngör'ü dans ederken çekip sosyal medyaya atması ise "Barıştılar" iddialarını güçlendirdi.