Alemin Kralı oyuncuları buluştu! Değişimleri 'Pes' dedirtti
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Temmuz 2024 15:40 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 15:40
Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Alemin Kralı dizisinin genç oyuncuları yıllar sonra buluştu. Birlikte tatile çıkan dizinin Ahsen'i ve Oben'i değişimleriyle şaşırttı.
Başrolünde Oya Başar, Şafak Sezer, Zeynep Gülmez ve Evrim Akın'ın yer aldığı Alemin Kralı dizisi 2012 yılında final yaparak ekrana veda etti. Dizinin genç oyuncuları, yıllar geçmesine rağmen dostlularını sürdürmeyi başardı.
ALEMİN KRALI OYUNCULARI BULUŞTU
Alemin Kralı dizisinde Oben karakteriyle yer alan Birsu Demir, Ahsen'i Yağmur Ün ve Aslıhan Kapanşahin birlikte tatile çıktı. Alemin Kralı dizisinde tanışan oyuncular değişimleriyle 'pes' dedirtti. Bir kızı olan Yağmur Ün, tatile minik kızını da getirirken, Birsu Demir'in değişimine yorum yağdı.
Kaynak: tgrthaber.com