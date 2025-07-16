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 | Dilek Ulusan

Aleyna Kalaycıoğlu hastanelik oldu! Paylaşımı endişelendirdi

Survivor yarışmasıyla tanınan ve daha sonra çıkardığı şarkıyla dikkatleri çeken Aleyna Kalaycıoğlu son sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini korkuttu. Konser maratonuna dayanamadığını belirten Aleyna Kalaycıoğlu, tedavi altına alındı.

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Aleyna Kalaycıoğlu hastanelik oldu! Paylaşımı endişelendirdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 14:18
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 14:18

Survivor yarışmasına katıldığı 2021 döneminde çok konuşulan , yarışma sonrası Berkay'ın sahibi olduğu yapım şirketi aracılığıyla single çıkardı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kalaycıoğlu , hastanelik olduğunu duyurdu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM YAPTI, HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Şimdilerde Rapçi Canbay ile beraber olan Aleyna Kalaycıoğlu, yeni şarkısının klip çekiminde fenalaşarak hastanelik oldu. odasından paylaşım yapan Kalaycıoğlu, "Klip ortası paketo" notunu düştü.

Aleyna Kalaycıoğlu hastanelik oldu! Paylaşımı endişelendirdi

27 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz haftalarda da bir taksiciyle yaşadığı sorunla gündeme gelmişti. Köpeği nedeniyle taksiye alınmadığını belirten Kalaycıoğlu, "Beni aldığı yere bırakmak yerine kapıları kilitleyip zorla karakola getirdi. Taksiye bindim ve yolda köpeğini alamam in diye konuşmaya başladı. Takside bekliyoruz, ben de inmiyorum. Bu benim taksicilerle yaşadığım kaçıncı vaka bilmiyorum. Şimdi polis bekliyoruz." diye konuşmuştu.

Aleyna Kalaycıoğlu hastanelik oldu! Paylaşımı endişelendirdi
ETİKETLER
#şarkı
#hastane
#berkay özcan
#aleyna kalaycıoğlu
#Survivor 2024
#neşet ertaş
#Klip
#Yaşayanlar Dread
#Magazin
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