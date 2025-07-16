Aleyna Kalaycıoğlu hastanelik oldu! Paylaşımı endişelendirdi

Survivor yarışmasına katıldığı 2021 döneminde çok konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası Berkay'ın sahibi olduğu yapım şirketi aracılığıyla single çıkardı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Kalaycıoğlu , hastanelik olduğunu duyurdu.

ALEYNA KALAYCIOĞLU HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM YAPTI, HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Şimdilerde Rapçi Canbay ile beraber olan Aleyna Kalaycıoğlu, yeni şarkısının klip çekiminde fenalaşarak hastanelik oldu. Hastane odasından paylaşım yapan Kalaycıoğlu, "Klip ortası paketo" notunu düştü.

27 yaşındaki Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz haftalarda da bir taksiciyle yaşadığı sorunla gündeme gelmişti. Köpeği nedeniyle taksiye alınmadığını belirten Kalaycıoğlu, "Beni aldığı yere bırakmak yerine kapıları kilitleyip zorla karakola getirdi. Taksiye bindim ve yolda köpeğini alamam in diye konuşmaya başladı. Takside bekliyoruz, ben de inmiyorum. Bu benim taksicilerle yaşadığım kaçıncı vaka bilmiyorum. Şimdi polis bekliyoruz." diye konuşmuştu.