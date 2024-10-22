Aleyna Kalaycıoğlu kardeşi için isyan etti! 'Doktor ihmali' dedi, kardeşinin nasıl engelli kaldığını anlattı

22 Ekim 2024 10:18 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:44

Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, daha sonra çıkardığı albüm ile müzik piyasasına da giriş yaptı. Yenidoğan çetesi hakkında ortaya çıkan olaylar sonrası kardeşi Cansu'nun sağlık durumu hakkında konuşan Aleyna Kalaycıoğlu, kardeşinin yıllar önce doktor ihmali sonucu hayatının karardığını söyledi.

Aleyna Kalaycıoğlu, yenidoğan çetesi sonrası kardeşi Cansu hakkında konuştu. İlk kez Survivor yarışmasında ortaya çıkan Cansu'nun yaşadığı sağlık problemlerinden bahseden Aleyna Kalaycıoğlu, Cansu'nun doğuştan sağlık problemi yaşamadığı ve ihmaller sonucu yürüyemediğini ve konuşamadığını belirtti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU KARDEŞİNİN SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI

Kardeşinin son sağlık durumu ile ilgili paylaşım yapan Aleyna Kalaycıoğlu, kardeşinin yanlış tedaviler sonrası engelli kaldığını belirterek olayın nasıl geliştiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aleyna Kalaycıoğlu, "Şimdi madem hastaneler ve insanların bütün hayatlarını tek hamlesiyle mahvedebilen sözde (!) doktorlardan bahsediyoruz, bende biraz dışarıdan ne kadar güzel görünsede kardeşime her baktığımdaki iç yaramı anlatayım. 2013 Yılında Cansu'yla yazlıktaydık, o zamanlar hiç bir engeli yoktu sizler gibi normal sağlıklı bir bireydi. Biraz da balık etliydi. Yaz ortalarına doğru biraz kilo kaybetmeye başladı fakat bir yandan sürekli canı tatlı istiyordu, sürekli tatlı yemek istedigini söylüyordu.

Bende Cansu'nun bir haftada verdiği kiloları görünce ( sürekli tatlı yiyerek) hastaneye götürdüm. Babam geldi o zaman fakat ilgilenmedi, bu süreçte Cansu sürekli uyuyor ve hala şeker tüketmek istiyordu. Babam geldiği halde kardeşimi hastaneye götürmek gibi bir harekette bulunmadı.

"2 HASTANEDE İLGİLENMEDİ"

Ben o zaman 15 yaşında falanım. Cansu'yu hastaneye götürdüm tek başıma taşıyarak. Akçay'da götürdüğüm 2 hastane de ilgilenmedi psikolojik deyip gönderdiler. Sonunda annem hemen yanıma gelin Cansu'yu ben götüreceğim dedi. Aldım Cansu'yu bindik otobüse İstanbul'a geldik.

Annem Cansu'yu gördüğü halde kardeşin nerde dedi bana. Cansu o kadar zayıflamıştı ki, tanıyamadı. Apar topar Ataşehir'de bir hastaneye gittik her hastane farklı bir teşhis koydu. En son su an adını veremeyeceğim (hala hukuki sureci devam ediyor düşünün 12 sene olacak neredeyse) Yarı özel bir hastaneye gittik o aksam . Olay tam olarak kadir gecesi gerçeklesiyor. Doktor o gece tatile çıkacağı için kardeşime acil bir tedavi yapmaya çalıştı. Çünkü birkaç saat sonra sevgili eşi ve çocuklarıyla tatile çıkacaktı acelesi vardı(!)

Cansu iki güne yakın uyanamadı fenalaştı. Sonra sonunda şekerine bakmak akıllarına geldi ve meğersem kardeşim günlerdir 500 şekerle komadaymış.

Cansu apar topar yoğun bakıma alındı. Sözde doktorda tatilden geri döndü. Kardeşimin kalbi 70dk boyunca durmuştu her şey için çok geçti yani artık. Beynin %70 den fazlası hasarlıydı. Yaşasa bile bi kaç ay ömür biçtiler kardeşime. Zaten o sürecte de yatağa bağımlı, göremez, konuşamaz ve hareket edemeyecekti. Anneme fişini cekmek için soru sordular ya inanabiliyor musunuz? Yani zaten ölecek dediler. Annemle başbaşa kaldık gözgöze geldik. Babam çoktan yok olmuştu ortalıktan...

"OKULDA HER GÜN AĞLIYORDUM"

Annem ağlayarak ben Cansu'yu hayata döndürürüm yeter ki evladımı verin bana dedi. Hala hatırlıyorum o anı. O süreç yoğun bakımda gecti hep. Okuldan çıkıp Cansu bugün hala nefes alabiliyor mu diye hastaneye gidiyordum. Ergenliğim çok kötüydü. Okulda her gün ağlıyordum neden diye. Neyse çok uzatmayacagım sapasağlam götürdügüm kardeşimi bu halde geri aldık biz hastaneden. Şuan göremiyor konuşamıyor hareket edemiyor vs. Yani Cansu doğuştan böyle değil arkadaşlar. Kardeşim bir doktor ihmali sonucu bu halde!

Apandisit patladı dedi ve ameliyata aldı. (Halbuki sadece apandisti kalınlaşmış çekilen röntgen ve raporlarında sadece kalınlaşma oldugu yazıyor) neyse apandisit patladı dedi ve ameliyata aldı. Cansu ameliyattan çıktı, hepimiz bekliyoruz. Doktor şeker tüketmesi gerektiğini söyledi biz de meyve yedirdik.

"HESABINI SORACAĞIM”

Kardeşim Cansu Tutuş için raporda taraf olan tüm doktorlardan hesabını soracağım. Son duruşmayı bekliyorum. Neden rapor senelerdir gönderilmiyor? Neden biz 12 senedir bekliyoruz? Ateş düştüğü yeri yakar. Kardeşimi bu hale getiren ve bu süreci bize uzatan herkes inşallah yaşadıklarımızın bin katını yaşar. Ama ben ölene dek kardeşimin hakkını arayacağım.

"KARDEŞİMİN HAKKINI ARAYACAĞIM”

Bu da son cümlelerim; Türkiye tarihinde ilk defa kardeşimin dosyasında 8 adli tıp raporu bulunmaktadır. Ceza davası 2018 yılında bitmiş olup 3 doktor ve hastane taksirle adam yaralamaktan cezaları kesinleşmiştir. Ancak kardeşimin ömür boyu alması gereken sağlık hizmetleri yani hukuk davası 2021 yılında karara bağlansa da istinaf mahkemesi taraf olup bilerek dosyayı geri çekmiştir. Kardeşimin hakkını yiyip hatır için dosya bozan hakimleri esefle kınıyorum.

Şu anlık ismini veremediğim hastane ve taraf olan doktorlar içinde hukuki süreç başlatacağım. Kardeşimin hakkını yiyen, onu ömür boyu yatağa bağımlı bırakan ve 12 yıldır adalet savaşı verdiren sistemden de hesap soracağım. 8 adli tıp raporunu hiçe sayan üniversite hastanelerine sesleniyorum.