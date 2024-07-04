Aleyna Kalaycıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'e öfke kustu

04 Temmuz 2024 11:02 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 11:02

Kızılcık Şerbeti’nin başrol oyuncularından Doğukan Güngör, bir plajda Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile görüntülendi. İki isim arasında çıkan 'Aşk' iddialarına ilk yalanlama Aleyna Kalaycıoğlu'ndan geldi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'DAN DOĞUKAN GÜNGÖR'E SİTEM DOLU SÖZLER

Muhabir Online'da yer alan habere göre; Toplantı sonrası görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu, Doğukan Güngör ile görüntülenmesi hatırlatılınca, "Arkadaşımın arkadaşı kendisi. Beachte birlikteydik. Telefondan bir şey gösteriyordu. Güneş de vardı. O da kolunu attığı için öyle bir görüntü ortaya çıkmış. Ama zaten bu saatten sonra arkadaşım da değil kendisi. Hoş olmayan şeyler yani. Aramda bir şey olması onunla imkansız." diyerek sitemde bulundu.