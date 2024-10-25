Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu TGRT Haber'de! "Ben evlatlarım için yaşadım"

25 Ekim 2024 15:16 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 15:17

TGRT haber ekranında yayınlanan Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programına Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu katıldı. Zuhal Hanım, kızı Cansu’nun yanlış tedavi mağduru olduğunu anlattı. Kızının yaşam mücadelesini anlatan Zuhal Hanım, “Ben evlatlarım için yaşadım” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medya hesabından kardeşi Cansu'nun yanlış tedavi sonrası yüzde 99 engelli olduğunu anlattı. TGRT Haber ekranında yayınlanan Haberin İçinden programına katılan Zuhal Kalaycıoğlu, Pınar Ergüner'in sorularını cevapladı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN ANNESİ TGRT HABER CANLI YAYININDA

Yanlış tedavi nedeniyle zor günler "Biz 3 kızız. Biz 3 kız mücadele ettik bu hayatta. Ben evlatlarım için yaşadım” dedi. Yaşadığı zor günlerden bahseden Zuhal Kalaycıoğlu, "Fizyoterapistim benim hayatımda çok önemli. Param bitti. Hastanede geldi. Eve de geldi. 'Ödeyemeyeceğim' dedim. 'Cansu benim duam olsun’ dedi. 'Ama senin için buraya geleceğim Cansu’ya o kadar iyi bakıyorsun ki' dedi." diyerek anlattı.

Telefonla yayına bağlanan Aleyna Kalaycıoğlu, “Cansu’nun hafızası yerinde. Her şeyi biliyor. Bu süreçte çok hassa davrandım. Bu olay sonrası kimin ailemiz olduğunu anladık. Süreç öyle bir uzatılıyor ki. 11 sene çok uzun bir süreç. Cansu'nun sağlık imkanlarına erişmesi çok önemli." diyerek hastanelere seslendi.

Sözlerine devam eden Aleyna Kalaycıoğlu, "Biz gerçekten çok yorulduk. Ben de bir yere kadar yetiyorum. Onlar için çalışıyorum” dedi. "İnşallah sesimiz doğru yere ulaşır" diyen Aleyna Kalaycıoğlu," Dün Cansu'nun doktoruna yazmamak için kendimi o kadar tuttum ki. Çünkü o hala hayatına devam ediyor" dedi.