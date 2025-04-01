Aleyna Tilki: Allah, Volkan Konak'ın mekanını cennet eder diye hissediyorum

Ramazan Bayramı'nda sahne alan Aleyna Tilki, 58 yaşında hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak hakkında konuştu. Sahneden iner inmez Volkan Konak'ın kaldırıldığı hastaneye koşan Aleyna Tilki, üzüntüsünü dile getirdi.

ALEYNA TİLKİ:ÇOK ÜZGÜNÜM

Aleyna Tilki; "Türkiye’nin en büyük halk ozanlarından birisini kaybettik. Yakın zamanda beraber şarkı söylemek nasip olmuştu. Hem meslektaşım olarak hem Karadeniz’e yüreğini bu kadar dokunduran ve tüm ülkeye içtenliğini yaşanmışlığını, varoluşunu sahnelerde aktaran bir insanın sahnede kaybetmesi, çok üzgünüz. Çok büyük bir sanatçı. Ben Karadenizliyim anne tarafından o topraklar çok büyük bir sanatçı kaybetti" dedi. Aleyna Tilki, açıklamaları esnasında ağlamamak için kendisini zor tuttu.

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Keskin, "Kalp duruyor, Volkan Konak düşüyor ama kimse o esnada nabzı kontrol etmeyi düşünemiyor. Nabız olmadığında yapılması gereken tek şey dakikada 100 defa göğüs kemiği 5 cm içeri girecek şekilde kalp masajı yapmak! Böyle anlarda saliseler bile önemlidir." ifadelerini kullandı.