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Ali Atay'ın sözleri tartışma çıkardı: "Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var?"

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
25 Kasım 2024 06:10 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 06:20
Ali Atay&#039;ın sözleri tartışma çıkardı: &quot;Benim karım doğururken benim Maraş&#039;ta ne işim var?&quot;

Ünlü yönetmen ve oyuncu Ali Atay, magazin dünyasının ünlü isimlerine toplumsal olaylarda yapılan baskıya tepki gösterdi. Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay, özellikle doğal afet döneminde yapılanların manipülasyon olduğunu öne sürdü.

Hazal Kayaile 5 yıldır mutlu evliliğini sürdüren oyuncu ve yönetmen Ali Atay, ülke genelinde yaşanan doğal afetler ve diğer toplumsal sonrası ünlülere yapılan manipülasyona dikkat çekti. Youtube programına katılan Atay, toplumsal olaylarda ünlü isimlere biçilen sorumlulukları eleştirerek, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum?" dedi.

Ali Atay'ın sözleri tartışma çıkardı:

"KARIM DOĞURURKEN MARAŞ'TA NE İŞİM VAR?"

Felaketlerin üstesinden gelmek için ilgili birimlerin bulunduğunu vurgulayan Atay, özellikle deprem​ döneminde eşi Hazal Kaya'nın hamileyken yaşadıklarını aktararak "Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var? Manipülasyona neden geliyoruz?" ifadeleriyle dikkat çekti. Atay, toplumun ünlülerden her durumda çözüm beklemesinin yanıltıcı olduğunu vurguladı. Atay'ın bu sözleri sonrası sosyal medyadan bazı kullanıcılar toplumsal olaylara duyarsız kalmakla eleştirdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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