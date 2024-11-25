Ali Atay'ın sözleri tartışma çıkardı: "Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var?"

25 Kasım 2024 06:10 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 06:20

Ünlü yönetmen ve oyuncu Ali Atay, magazin dünyasının ünlü isimlerine toplumsal olaylarda yapılan baskıya tepki gösterdi. Hazal Kaya ile evli olan Ali Atay, özellikle doğal afet döneminde yapılanların manipülasyon olduğunu öne sürdü.

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Hazal Kaya​ ile 5 yıldır mutlu evliliğini sürdüren oyuncu ve yönetmen Ali Atay​, ülke genelinde yaşanan doğal afetler ve diğer toplumsal sonrası ünlülere yapılan manipülasyona dikkat çekti. Youtube programına katılan Atay, toplumsal olaylarda ünlü isimlere biçilen sorumlulukları eleştirerek, "Bu ülkenin seliyle, yangınıyla, tufanıyla ben niye mücadele ediyorum?" dedi.

"KARIM DOĞURURKEN MARAŞ'TA NE İŞİM VAR?"

Felaketlerin üstesinden gelmek için ilgili birimlerin bulunduğunu vurgulayan Atay, özellikle deprem​ döneminde eşi Hazal Kaya'nın hamileyken yaşadıklarını aktararak "Benim karım doğururken benim Maraş'ta ne işim var? Manipülasyona neden geliyoruz?" ifadeleriyle dikkat çekti. Atay, toplumun ünlülerden her durumda çözüm beklemesinin yanıltıcı olduğunu vurguladı. Atay'ın bu sözleri sonrası sosyal medyadan bazı kullanıcılar toplumsal olaylara duyarsız kalmakla eleştirdi.