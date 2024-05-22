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Ali Koç, Galatasaray Fenerbahçe derbisinin stresini gecelerde attı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
22 May 2024 10:48 - Güncelleme : 22 May 2024 10:48
Ali Koç, Galatasaray Fenerbahçe derbisinin stresini gecelerde attı

Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş, Ali Koç’un eşi Nevbahar Koç ile ortak olduğu marka için düzenlediği geceye Ali Koç da katıldı. Koç derbi gerginliğini gecede eşiyle beraber attı.

Mert Alaş ve Nevbahar Koç'un ortağı olduğu marka için düzenlenen davete ünlü isimler akın etti. geceye; Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Kerem Bursin, Ece Sukan, Çağla Şikel, Emir, İlker İnanoğlu, Pelin Akil gibi isimlerin yanı sıra Ali Koç da eşi Nevbahar Koç'u yalnız bırakmadı. 

ALİ KOÇ DERBİ STRESİNİ GECELERDE ATTI 

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından Ali Koç, eşi Nevbahar Koç'un ev sahipliğini yaptığı davete katıldı. Koç, derbi galibiyetini kutlarken, maçın stresini de partide attı. Mekan çıkışı kameralara yakalanan Ali Koç'un gergin tavırları dikkat çekti.

Ali Koç, Galatasaray Fenerbahçe derbisinin stresini gecelerde attı - 1. Resim

Ali Koç, Galatasaray Fenerbahçe derbisinin stresini gecelerde attı - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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