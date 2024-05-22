Ali Koç, Galatasaray Fenerbahçe derbisinin stresini gecelerde attı

22 May 2024 10:48 - Güncelleme : 22 May 2024 10:48

Mert Alaş ve Nevbahar Koç'un ortağı olduğu marka için düzenlenen davete ünlü isimler akın etti. geceye; Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy, Kerem Bursin, Ece Sukan, Çağla Şikel, Emir, İlker İnanoğlu, Pelin Akil gibi isimlerin yanı sıra Ali Koç da eşi Nevbahar Koç'u yalnız bırakmadı.

ALİ KOÇ DERBİ STRESİNİ GECELERDE ATTI

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından Ali Koç, eşi Nevbahar Koç'un ev sahipliğini yaptığı davete katıldı. Koç, derbi galibiyetini kutlarken, maçın stresini de partide attı. Mekan çıkışı kameralara yakalanan Ali Koç'un gergin tavırları dikkat çekti.