Ali Koç'tan Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya'ya beklenmedik çıkış! "Doğru düzgün konuş"

05 Eylül 2024 09:46 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:48

Dün akşam gerçekleşen Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya’nın düğününe katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çıkışıyla düğüne damga vurdu. Mikrofonu eline alan Çağla Altunkaya, konuşmasını kısa kesince Ali Koç’tan “Doğru düzgün konuş” çıkışı geldi.

Ezgi Mola, İbrahim Büyükak, Hülya Avşar, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz gibi isimlerin katılımıyla gerçekleşen Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe Ali Koç damga vurdu. Çağla Altunkaya'nın konuşmasını beğenmeyen Ali Koç, "Çağla yetmez doğru düzgün konuş" dedi.

ALİ KOÇ, ÇAĞLA ALTUNKAYA'YA ÇIKIŞTI

Esma Sultan Yalısı'nda evlenen Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın düğününe ünlü isimler akın etti. Sade bir gelinlik tercih eden Çağla Altunkaya, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulurken, after partide çekilen video, geceye damga vurdu. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın ricası üzerine gelen konuklar siyah renkte kıyafet tercih ederken, Ali Koç'un Çağla'ya çıkışı dikkat çekti. KOnulma yapan Ayça Çağla Altunkaya'nın biraz daha konuşmasını isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Çağla yetmez doğru düzgün konuş" diyerek seslendi.

ACUN ILICALI'DAN ALİ KOÇ'A CEVAP GECİKMEDİ

Ayça Çağla Altunkaya ise "Başkanım ben çok utanırım ama ben hiç böyle konuşmalar yapamıyorum normalde" dedi. Araya giren Acun Ilıcalı ise "Mikrofon olmadığı zaman rap yapar da" diyerek ortamı yumuşattı.