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 | Dilek Ulusan

Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bot kazasında ölümden dönmüşlerdi

Çocuklarıyla birlikte gittikleri Yunanistan'da bot kazası geçiren Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı çifti ölümden dönmüştü. 29 yıllık evli çift şaşırtan hamle geldi. Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanmak için mahkemeye başvurdu.

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Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı boşanıyor! Bot kazasında ölümden dönmüşlerdi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.03.2025
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
12.03.2025
saat ikonu 10:32

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında ailesi ile birlikte Leros Adası'na giderken kendi kullandığı botla kayalıklara çarpan iş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ölümden dönmüştü. Vuslat Doğan Sabancı peş peşe sayısız operasyon geçirirken, 29 yıldır evli çift boşanmaya karar verdi.

29 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR

Bülent Cankurt'un haberine göre; 1996 yılında evlenen, Sabancı Ailesi'nden Ali Bey ile Doğan Ailesi'nin kızı Vuslat Hanım'ın evliliği, resmi olarak olmasa da sona ermiş. Evlerini ayıran çiftin mahkemeye başvurup boşanmak için resmi süreci de başlattıkları iddia edildi. Bülent Cankurt Kasım 2023'teki yazısında çiftin aralarının bozuk olduğunu, tedavi gören Vuslat Doğan Sabancı'nın eşi Ali Bey ile görüşmek istemediğini de yazmıştı.

SABANCI AİLESİNE BÜYÜK ŞOK! BOŞANMAYA TEKNE KAZASI MI SEBEP OLDU?

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı ile çocuklarının bulunduğu bot geçtiğimiz yıl 24 Ağustos 2023 günü Yunanistan'da kayalıklara çarpmış feci kaza sonrası Sabancı çifti ağır yaralanmıştı. Tedavisinin ardından taburcu olan Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı, eski görünümüne kavuşabilmek için New York'a gitmişti.

VUSLAT DOĞAN SABANCI SAYISIZ OPERASYON GEÇİRDİ

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın içinde bulundukları bot, 24 Ağustos 2023'te Yunanistan'da kayalıklara çarpmıştı. Çiftten Vuslat Doğan Sabancı, eski görünümüne kavuşabilmek için New York'a gitmişti. Ardı ardına birden fazla operasyon geçiren Vuslat Sabancı'nın son hali ortaya çıktı.

Sıkça Sorulan Sorular

ALİ SABANCI KİMDİR?
5 Mayıs 1969, (Adana) doğumlu Ali Sabancı, Türk iş insanı ve Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi. Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanıdır. 5 Mayıs 1969 tarihinde Adana'da Şevket Sabancı'nın üçüncü çocuğu ve tek oğlu olarak dünyaya geldi. 1987 ile 1991 yılları arasında Medford, Massachusetts, ABD'de bulunan Tufts University'de ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim aldı.
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