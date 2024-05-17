Alişan, eşi Buse Varol'a hediyesiyle gündem oldu! Romantikliği 'pes' dedirtti

17 May 2024 11:25 - Güncelleme : 17 May 2024 11:25

Buse Varol sosyal medya hesabından eşi Alişan’ın kendisine getirdiği hediyeyi paylaştı. Büyük bir gizemle eşinin yanına giren Alişan, aldığı hediyelerle 'İşte romantizm' dedirtti.

ALİŞAN'DAN ROMANTİZİM RÜZGARI

Buse Varol kendisine hediye getirdiğini düşündüğü Alişan'a sürekli soru sormasının ardından Alişan'ın büyük bir gizemle elindeki sarımsağı çıkarması izleyicilere ters köşe oldu. Varol, o anları "Romantiklikte son nokta" notuyla paylaştı.