Alişan, eşi Buse Varol'a hediyesiyle gündem oldu! Romantikliği 'pes' dedirtti
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
17 May 2024 11:25 - Güncelleme : 17 May 2024 11:25
Sosyal medyaya yükledikleri videolarla güldüren Alişan ile Buse Varol çifti, bu sefer ise Alişan’ın romantizm anlayışı ile gündeme geldi.
Buse Varol sosyal medya hesabından eşi Alişan’ın kendisine getirdiği hediyeyi paylaştı. Büyük bir gizemle eşinin yanına giren Alişan, aldığı hediyelerle 'İşte romantizm' dedirtti.
ALİŞAN'DAN ROMANTİZİM RÜZGARI
Buse Varol kendisine hediye getirdiğini düşündüğü Alişan'a sürekli soru sormasının ardından Alişan'ın büyük bir gizemle elindeki sarımsağı çıkarması izleyicilere ters köşe oldu. Varol, o anları "Romantiklikte son nokta" notuyla paylaştı.
Kaynak: TGRT Haber