Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 4. yılında andı: Çok özledim

Şarkıcı Alişan, koronavirüs sebebiyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı 2021 yılında kaybetti. Her röportajında kardeşine olan özlemini dile getiren Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının 4'ncü yılında duygulandıran bir paylaşım yaptı.

ALİŞAN'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının 4'üncü yılında mevlit okutulacağını belirterek, yakınlarına seslendi.

Kardeşiyle karesini paylaşan Alişan, "Özledim çok özledim.. Sen gittin ya biliyordum hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını.. Öylede oldu kardeşim.. Ama ben mücadele edeceğim sonuna kadar herşeyle.. Elimden geldiğince sana söz.. Yenilmeyeceğim söz.. Sana kavuşacağım güne kadar mücadeleye devam... Gülüşüne kurban olduğum... 4 sene değil 40 senede geçse sen benim közlenmiş yaram olarak, canımın yarısı olarak kalacaksın.. Seni çok seviyorum Selcuk'um" notunu düştü.