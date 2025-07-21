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 | Dilek Ulusan

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 4. yılında andı: Çok özledim

Şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölüm yıl dönümünde duygularını paylaştı. Kardeşiyle karesini paylaşan Alişan, "4 sene değil 40 senede geçse sen benim közlenmiş yaramsın" dedi.

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Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 4. yılında andı: Çok özledim
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 10:26

Şarkıcı Alişan, koronavirüs sebebiyle kardeşi 'ı 2021 yılında kaybetti. Her röportajında kardeşine olan özlemini dile getiren Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının 4'ncü yılında duygulandıran bir yaptı.

ALİŞAN'DAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kardeşi Selçuk Tektaş'ın vefatının 4'üncü yılında mevlit okutulacağını belirterek, yakınlarına seslendi.

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 4. yılında andı: Çok özledim

Kardeşiyle karesini paylaşan Alişan, "Özledim çok özledim.. Sen gittin ya biliyordum hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını.. Öylede oldu kardeşim.. Ama ben mücadele edeceğim sonuna kadar herşeyle.. Elimden geldiğince sana söz.. Yenilmeyeceğim söz.. Sana kavuşacağım güne kadar mücadeleye devam... Gülüşüne kurban olduğum... 4 sene değil 40 senede geçse sen benim közlenmiş yaram olarak, canımın yarısı olarak kalacaksın.. Seni çok seviyorum Selcuk'um" notunu düştü.

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 4. yılında andı: Çok özledim
ETİKETLER
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#Magazin
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