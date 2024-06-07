Alişan'dan yeğenine jest! Gözyaşları sel oldu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
07 Haziran 2024 17:12 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 17:26
Şarkıcı Alişan ortaokuldan mezun olan yeğeni Eyşan'ın mezuniyet kutlamasına katıldı. Merve Tektaş o anlara "İşte böyle bir Amca" notunu düştü.
Ünlü türkücü Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle 2022 yılında kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan Alişan yeğenlerinin yanından bir saniye bile ayrılmıyor. Yeğeni Eyşan'ın mezuniyet kutlamasına katılan ünlü türkücü, sahne aldı.
ALİŞAN'DAN YEĞENİNE SÜRPRİZ
Şarkıcı Alişan, yeğeni Eyşan'a sürpriz yaparak mezuniyet balosuna katıldı. Merve Tektaş, amca yeğenin birbirine sarılma anlarını paylaşıp, "İşte böyle bir Amca, bu her şeye bedel... iyi ki varsın" notunu düştü.
Kaynak: TGRT Haber