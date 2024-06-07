Alişan'dan yeğenine jest! Gözyaşları sel oldu

07 Haziran 2024 17:12 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 17:26

Ünlü türkücü Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle 2022 yılında kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan Alişan yeğenlerinin yanından bir saniye bile ayrılmıyor. Yeğeni Eyşan'ın mezuniyet kutlamasına katılan ünlü türkücü, sahne aldı.

ALİŞAN'DAN YEĞENİNE SÜRPRİZ

Şarkıcı Alişan, yeğeni Eyşan'a sürpriz yaparak mezuniyet balosuna katıldı. Merve Tektaş, amca yeğenin birbirine sarılma anlarını paylaşıp, "İşte böyle bir Amca, bu her şeye bedel... iyi ki varsın" notunu düştü.