Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteli oldu! Ünlü şarkıcı 'Paraya para demez' diyerek paylaştı

13 Ağustos 2024 14:28 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 14:29

ÖSYM, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

2024 YKS tercih sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.

Milyonlarca adayın beklediği haber geldi. O adaylardan biri de Alişan'ın eşi Buse Varol oldu.

Ünlü türkücü o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Alişan, eşinin havuz başındaki neşeli hallerini Instagram'dan paylaşarak "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji... Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" diyerek esprili bir paylaşım yaptı.

gönderi kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları Varol'u tebrik etti.

MERAKLA BEKLENİYORDU! ÖSYM DUYURDU

ÖSYM, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.