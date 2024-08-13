Alişan'ın eşi Buse Varol üniversiteli oldu! Ünlü şarkıcı 'Paraya para demez' diyerek paylaştı
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Milyonlarca adayın merakla beklediği haber ünlü bir ismi de sevince boğdu. Türkücü Alişan'ın eşi Buse Varol, psikoloji bölümünü kazandı. Ünlü şarkıcı 'Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" diyerek esprili bir paylaşım yaptı.
ÖSYM, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
2024 YKS tercih sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.
Milyonlarca adayın beklediği haber geldi. O adaylardan biri de Alişan'ın eşi Buse Varol oldu.
Ünlü türkücü o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Alişan, eşinin havuz başındaki neşeli hallerini Instagram'dan paylaşarak "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji... Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" diyerek esprili bir paylaşım yaptı.
gönderi kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları Varol'u tebrik etti.
MERAKLA BEKLENİYORDU! ÖSYM DUYURDU
ÖSYM, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
Ayrıca adaylara Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.