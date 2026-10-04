5. sezonuyla ekranda yer alan Kızılcık Şerbeti dizisi her sezon gündem olmayı başarıyor. 4 sezon boyunca dizide Sönmez rolüyle yer alan Aliye Uzunatağan, ayrılığıyla izleyicisini şaşırttı. TGRT Haber ekranında yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına konuk olan Aliye Uzunatağan itirafıyla herkesi şaşırttı.

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HABERİN ÖZETİ Aliye Uzunatağan "4 sene zam istemedim son sene istedim ve öldürdüler" Kızılcık Şerbeti dizisinde Sönmez karakterini canlandıran Aliye Uzunatağan, 5. sezonda ücretine zam talep ettiği için karakterinin öldürülerek diziden çıkarıldığını açıkladı. Aliye Uzunatağan, 4 sezon boyunca rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldı. TGRT Haber'de Yasemin'in Penceresi programına konuk olan Uzunatağan, son sahnesini çekerken kendisine 'bayılma' dendiğini ancak karakterinin öldürüleceğini ve diziden ayrılacağını o anda anladığını belirtti. Uzunatağan, 4 yıl boyunca verilen ücreti kabul ettiğini, 5. sezonda zam talep edince karakterinin öldürüldüğünü ifade etti. 24 Aralık 1951 doğumlu ve Çanakkaleli olan Aliye Uzunatağan, İstanbul Konservatuvarı mezunudur ve daha önce Kara Melek ile Yüksek Sosyete gibi projelerde yer almıştır.

"BANA BAYILMA DEDİLER AMA BEN KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILACAĞIMI ANLADIM"

Aliye Uzunatağan, Kızılcık Şerbeti'nin son sahnesini çekerken kendisine "bayılma" dediklerini ama kendisinin bunun bir ayrılık olduğunu ve dizide oynadığı karakteri öldüreceklerini o anda anladığını belirtti.

"ÜCRETİME ZAM TALEP EDİNCE KARAKTERİ ÖLDÜRDÜLER"

Aliye Uzunatağan her sene diziden çıkarılma ihtimaline karşı sezon sonunda oynadığı karakterinin balına türlü türlü olayların geldiğini belirtirken, çok konuşulan "ücrette anlaşamadılar" iddialarına da açıklık getirdi.

Aliye Uzunatağan "4 yıl ağzımı açmadım ne verdilerse 'peki' dedim. 5. sezon talep ettm. Ücretime zam talep edince öldürdüler" diyerek itirafıyla şaşırttı.

ALİYE UZUNATAĞAN KİMDİR?

24 Aralık 1951 doğumlu Aliye Uzunatağan, aslen Çanakkalelidir. İstanbul Konservatuvarı (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı) mezunudur. Kariyeri boyunca Kara Melek, Yüksek Sosyete gibi projelerde yer alan sanatçı, son olarak popüler dizi Kızılcık Şerbeti‘nde oynadığı Sönmez Arslan karakteriyle geniş bir tanınırlık elde etmiştir.