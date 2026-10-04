Aliye Uzunatağan "4 sene zam istemedim son sene istedim ve öldürdüler"

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İstanbul
5. sezonuyla ekranda yer alan Kızılcık Şerbeti dizisi her sezon gündem olmayı başarıyor. 4 sezon boyunca dizide Sönmez rolüyle yer alan Aliye Uzunatağan, ayrılığıyla izleyicisini şaşırttı. TGRT Haber ekranında yayınlanan Yasemin'in Penceresi programına konuk olan Aliye Uzunatağan itirafıyla herkesi şaşırttı.
Aliye Uzunatağan, Kızılcık Şerbeti'nin son sahnesini çekerken kendisine "bayılma" dediklerini ama kendisinin bunun bir ayrılık olduğunu ve dizide oynadığı karakteri öldüreceklerini o anda anladığını belirtti.
Aliye Uzunatağan her sene diziden çıkarılma ihtimaline karşı sezon sonunda oynadığı karakterinin balına türlü türlü olayların geldiğini belirtirken, çok konuşulan "ücrette anlaşamadılar" iddialarına da açıklık getirdi.
Aliye Uzunatağan "4 yıl ağzımı açmadım ne verdilerse 'peki' dedim. 5. sezon talep ettm. Ücretime zam talep edince öldürdüler" diyerek itirafıyla şaşırttı.
24 Aralık 1951 doğumlu Aliye Uzunatağan, aslen Çanakkalelidir. İstanbul Konservatuvarı (İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı) mezunudur. Kariyeri boyunca Kara Melek, Yüksek Sosyete gibi projelerde yer alan sanatçı, son olarak popüler dizi Kızılcık Şerbeti‘nde oynadığı Sönmez Arslan karakteriyle geniş bir tanınırlık elde etmiştir.