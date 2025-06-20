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 | Dilek Ulusan

Alperen Duymaz oğlunun ismiyle dalga geçen takipçisine böyle ayar verdi

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisinde rol alan Alperen Duymaz, daha önce hiç paylaşım yapmadığı oğluyla ilk karesini paylaştı. Oğlunun adını eleştiren yağdıran takipçisine cevap veren Alperen Duymaz, "Benimle bir denk gelsin bir aklını alıyım onun" dedi.

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Alperen Duymaz oğlunun ismiyle dalga geçen takipçisine böyle ayar verdi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 14:17
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 14:17

Tatlı Küçük Yalancılar, Çukur, Son Yaz, Zemheri gibi yapımlarda rol alan Alperen Duymaz, son olarak Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... adlı dizisinde Civan karakteriyle yer aldı. 2020 yılında çocukluk aşkıyla evlenen Alperen Duymaz ilk kez oğluyla karesini paylaştı. Takipçisinin yorumuna sinirlenen Alperen Duymaz, açtı ağzını yumdu gözünü.

ALPEREN DUYMAZ OĞLUNUN İSMİNİ ELEŞTİRENLERE SERT ÇIKTI

2020 yılında sessiz sedasız Kübra Kelkit ile evlenen Alperen Duymaz, geçtiğimiz yıl ekim ayında baba olmuştu. İlk kez oğluyla karesini paylaşan Alperen Duymaz'ın karesine "Çocuğun ismi farklı olsun diye iyice saçmalamaya başladılar. İleride dalga konusu olacak Gün müş. İsme bak yok dün" şeklinde yorum geldi.

Alperen Duymaz oğlunun ismiyle dalga geçen takipçisine böyle ayar verdi

Yoruma cevap veren Alperen Duymaz, "Önce üslubunu düzelt kardeş. Adın Gün Han. Bak bakalım ismin tarihine. Ayrıca dünyanın en ama en saçma ismi de olabilirdi, kime ne? Dalgayı geçecek olan önce benimle bir denk gelsin bir aklını alıyım onun. Adamın asabını bozmayın.." dedi.

Alperen Duymaz oğlunun ismiyle dalga geçen takipçisine böyle ayar verdi
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