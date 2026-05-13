Magazin
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Alperen Şengün'den şaşırtan hamle! Evlenecekleri beklenen Hannah Cherry sildi

NBA’in başarılı isimlerinden biri olan Alperen Şengün’den şaşırtan hamle meydana geldi. Evlenecekleri beklenen Hannah Cherry’yi sosyal medya üzerinden sildi. Ünlü basketbolcunun bu hamlesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Alperen Şengün’ün bu hamlesiyle ‘ilişkileri bitti mi?’ sorusu araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 12:16

forması giyen , sosyal medyasından yaptığı hamle ile herkesi şaşırttı. Evlenecekleri beklenen sevgilisi ’yi sosyal medyasından sildi. Alperen Şengün’ün bu hamlesi karşısında hayranları ve sevenleri çiftin ayrılıp ayrılmadığını merak etmeye başladı. ’de oynayan başarılı isim Alperen Şengün, bu hamlesiyle magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.

Houston Rockets'ın milli basketbolcusu Alperen Şengün, evleneceği beklenen sevgilisi Hannah Cherry'yi sosyal medyasından silmesiyle ayrılık iddialarına neden oldu.
Alperen Şengün, beş yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hannah Cherry'yi sosyal medyasından takipten çıkardı.
Hannah Cherry de kendi hesabından Alperen Şengün'ü takipten çıktı.
Bu hamleler, çiftin ayrıldığına dair iddiaları güçlendirdi.
İkiliden konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
Alperen Şengün, kariyerinin en parlak dönemlerini geçirirken bu hamle magazin gündeminde yer aldı.
ALPEREN ŞENGÜN'DEN ŞAŞIRTAN HAMLE!

Milli basketbolcu Alperen Şengün, başarılı kariyerinin yanında zaman zaman özel hayatıyla da magazin gündemine gelen isimlerden biri oluyor.Öyle ki beş yıldır sevgilisi olan Hannah Cherry ile dikkatleri üzerine çekiyordu. Başarılı basketbolcu, kariyerinin en parlak dönemlerini geçirirken sevenlerini ve hayranlarını şaşırtan hamle ile gündeme geldi.

Geçtiğimiz yıl Hannah Cherry’yi ailesiyle tanıştırmak için Türkiye’ye getiren Alperen Şengün, kimsenin beklemediği hamle ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü basketbolcu kendi sosyal medyasından Hannah Cherry’yi takipten çıktı. Şengün’ün bu hamlesiyle ikilinin ilişkilerinin bittiği ifade edildi.

EVLENECEKLERİ BEKLENEN HANNAH CHERRY SİLDİ

Evlenecekleri beklenen Hannah Cherry’yi sosyal medyasından silen Alperen Şengün’den sonra Cherry de kendi hesabından Şengün’ü takipten çıkmasının ardından ikilinin ayrıldığına dair ortaya çıkan iddialar dikkat çekti. Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çift, zaman zaman yayınladıkları fotoğraflarla dikkat çekiyorlardı.

Magazin gündeminde de büyük yankı uyandıran ikilinin birlikte yapmış oldukları bu hamle, ayrılık iddialarını güçlendirdi. Ancak ikiliden konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’ye gelen Hannah Cherry, Alperen Şengün’ün ailesi ile de tanışmıştı.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 yılında Giresun’da dünyaya geldi. Çocuk yaşlarda basketbola ilgi duymasıyla birlikte 13 yaşında Bandırma BK tarafından keşfedildi. İlk resmi formasını da burada giyen Alperen Şengün, Bandırma BK ile basketbol Süper Ligi, Basketbol Şampiyonlar Ligi ev Türkiye Kupası’nda forma giydi.

Ardından kulübünün maddi sıkıntılar çekmesi nedeniyle Beşiktaş forması giyen Alperen Şengün, 2020 ve 2021 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nin en genç MVP’si seçildi. 2021 yılında kariyerinin en büyük çıkış noktası olan NBA seçmelerine katılarak Houston Rockets’a seçildi. Üstelik 20225 ve 2026 yıllarında iki kez All-Star seçilen Türk basketbolcu oldu.

Kariyeri boyunca pek çok takımda oynayan Alperen Şengün, başarısıyla da dikkatleri üzerine çekerek zaman zaman gündemdeki yerini alıyor. Şimdilerde Houston Rockets’ta oynayan Alperen Şengün, NBA’in en dikkat çeken basketbolcularından biri oluyor.

