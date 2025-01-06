Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte, Golden Globes 2025'te kazanan isimler

06 Ocak 2025 09:24 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 09:26

Bu yıl 82’ncisi düzenlenen Altın küre Ödül Töreni’nin kazanan isimleri belli oldu. Oscar’ın habercisi olarak bilinen Golden Globes 2025’in en dikkat çeken ismi Demi Moore olurken, gecede bolca sürpriz de yaşandı.

1944 yılından itibaren dağıtılan ve bu yıl 82’ncisi düzenlenen Altın küre Ödülleri’nde sunuculuğu Nikki Glaser üstlendi. Altın Küre’de film dalında Emilia Perez 4 ödülle başı çekerken Shogun dizisi de 4 ödül kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Sinema ve televizyon yapımlarının değerlendirildiği ödül tören Altın Küre Ödülleri dün akşam gerçekleşen gösterişli törenle sahiplerini buldu. Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından 1944'ten beri dağıtılan ödül töreni Oscar'ın habercisi olarak yorumlanıyor.

DEMI MOORE İLK KEZ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Altın Küre Ödülleri'nde Demi Moore en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. The Substance (Cevher) filmiyle ödül alan Moore, kariyeri boyunca ilk kez bir oyunculuk ödülüne layık görüldü. Konuşması dikkat çeken Moore, “45 yıldır bu işi yapıyorum. Bu ödül hayatımda kazandığım ilk oyunculuk ödülü” dedi.

EMILIA PEREZ EN ÇOK ADAY GÖSTERİLEN FİLM OLDU

Emilia Pérez filmi 10 adaylıkla gecenin en dikkat çeken filmi oldu. 82. Altın Küre Ödülleri'nde en çok aday gösterilen film olan Emilia, İngilizce olmayan en iyi film ve Zoe Saldana ile en iyi yardımcı kadın oyuncu dallarında ödülü kazandı. "Bunun bir yarışma olduğunu biliyorum ama birbirimizi kutlamak için burada olmamız çok güzel" diyen Saldaña, ödülü kazandığı için minnet dolu olduğunu söyledi.

İŞTE,2025 ALTIN KÜRE ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Zoe Saldana (Emilia Perez)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncuy

Kieran Culkin (A Real Pain)

En İyi Senaryo

Peter Straughan (Conclave)

En İyi Orijinal Film Müziği

Trent Reznor, Atticus Ross (Challengers)

En İyi Animasyon

Flow

En İyi Kadın Performans (Komedi)

Ali Wong – Single Lady

En İyi Orijinal Şarkı

El Mal - Emilia Perez

Sinematik ve Gişe Başarısı

Wicked

En İyi Kadın Oyuncu (Mini dizi ve film)

Jodie Foster (True Detective: Night Country)

En İyi Erkek Oyuncu (Mini dizi ve film)

Colin Farrell (The Penguin)

En İyi Yönetmen

Brady Corbet (The Brutalist)

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Jean Smart (Hacks)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Jeremy Allen White (The Bear)