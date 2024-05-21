Ameliyata alınan Hakan Hatipoğlu sevenlerini korkuttu

21 May 2024 11:42 - Güncelleme : 21 May 2024 11:58

Survivor yarışmasından döndükten sonra adapte olmakta güçlük çektiğini belirten Hatipoğlu, bugün ameliyata alındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hatipoğlu takipçilerinden bir süre müsaade istedi.

HAKAN HATİPOĞLU AMELİYATA ALINDI

Survivor yarışmasından döndükten sonra röportaj veren Hakan Hatipoğlu, "İnşallah ufak bir operasyon ile sorunu gidereceğiz. Salı günü ameliyat olacağım. Küçük bir operasyon. Sonrasında biraz dinleneceğim. Yaz yaklaşıyor, her şey yolunda." demişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hatipoğlu "Şifa ver, şifayı ancak sen verirsin Allah'ım. Ameliyat sonrası inşallah beraberiz. Bi kaç gün için bana müsaade." dedi.