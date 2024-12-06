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America's Got Talent yarışmasına katılmıştı! Komedyen Kabir Singh hayatını kaybetti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
06 Aralık 2024 11:51 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 11:51
America&#039;s Got Talent yarışmasına katılmıştı! Komedyen Kabir Singh hayatını kaybetti

Amerika’da America’s Got Talent yarışmasına katılarak ünlü olan Kabir ‘’Kabeezy’’ Singh 39 yaşında hayatını kaybetti. Komedyenin ölüm nedeni bilinmezken, ünlü ismin sevenleri büyük üzüntüye boğuldu.

America’s Got Talent yarışmasına katılarak adını duyuran Kabir ‘’Kabeezy’’ Singh 39 yaşında hayatını kaybetti. Komedyenin ölüm nedeni açıklanmazken, otopsi işlemleri devam ediyor.

AMERİKALI ÜNLÜ KOMEDYEN HAYATINI KAYBETTİ 

TMZ’de yer alan habere göre; Kabeezy Çarşamba günü hayatını kaybetti. Yetkililer ölüm nedenini belirlemek için otopsi işlemleri devam ediyor. Sağlık sorunları yaşadığı öğrenilen Kabir ‘’Kabeezy’’ Singh'in sevenleri büyük üzüntü yaşadı. 

America's Got Talent yarışmasına katılmıştı! Komedyen Kabir Singh hayatını kaybetti - 1. Resim

America's Got Talent yarışmasına katılmıştı! Komedyen Kabir Singh hayatını kaybetti - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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