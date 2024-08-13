Amerikalı rap sanatçısı Eric Benet ile Kemal Sunal ikiz çıktı! Sosyal medyayı karıştıran video

13 Ağustos 2024 14:23 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:02

Türk sinemasında oynadığı tiplemelerle milyonların hafızalarına kazınan Kemal Sunal'ın ikizi Amerika'da çıktı. Amerikalı rap yıldızı Eric Benet'in videosu sosyal medyada dilden dile dolaştı.

AMERİKALI RAP SANATÇISI ERİC BENET KEMAL SUNAL'LA İKİZ ÇIKTI!

58. yaş gününü için sosyal medyada paylaşım yapan rap yıldızı Eric Benet'in Kemal Sunal'a benzerliği pes dedirtti. Videonun altına bazı Türk hayranları "Bu Kemal Sunal'ın kararmış hali mi? Kemal Sunal'ın Amerika versiyonu, Kemal Sunal'ın ikizi" tarzında yorumlarda bulundu.

Özellikle Kemal Sunal'ın bazı hayranları Eric Benet'in videosundaki halini Orta Direk Şaban'da oynadığı karaktere benzetildi. Eric'in, orta Direk Şaban'da yabancı bir futbolcuymuş gibi kendini göstermeye çalışan Kemal Sunal'ın o görüntüleri ile yan yana getirildi.

ERİC BENET KİMDİR?

15 Ekim 1966 yılında doğan Eric Benet, Küçük yaşlarda müzik piyasasına başladı. Lise yıllarında kuzenleriyle beraber müzik grubu kuran Benet, ilk solo albümünü 1992 yılında çıkardı. Amerika'da R&B dalında şarkı çıkartan ilklerden biri olan Benet, bir çok kez Grammy Ödülü aldı. Çıkardığı her albüm bir hafta içinde ilk sıralarda yer alması Benet'in yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

Benet, şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğunu da kanıtladı. Komedi dalında yer aldığı projelerde adeta oyunculuk yeteneğini konuşturan Eric Benet, İlk çocuğunu 1993 yılında kucağına alan Benet Manuela Testolini ile iki kez evlendi. İki kızının annesi olan Testolini ile evliliği devam ediyor.