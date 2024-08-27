Amerikalı şarkıcı Mariah Carey'nin trajik günü! Annesi ve kız kardeşi aynı gün öldü

27 Ağustos 2024 06:46 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 06:58

Grammy ödüllü 55 yaşındaki Amerikalı R&B, pop ve hip hop şarkıcısı Mariah Carey büyük bir trajedi yaşıyor. Carey'in annesi ve kız kardeşinin geçtiğimiz hafta sonu aynı gün öldüğü ortaya çıktı.

ÖLÜM SEBEPLERİNİ AÇIKLAMADI

People dergisine demeç veren Carey, gelişmeyi doğrularken "Geçtiğimiz hafta sonu annemi kaybettiğim için kalbim kırık. Ne yazık ki trajik bir olay sonucu kız kardeşim de aynı gün hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

"Annem ölmeden önce son haftamı onunla geçirebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum," diye ekleyen Carey, "Bu baş edilmesi zor zamanda herkesin sevgisi, desteği ve mahremiyetime olan saygısı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ORGAN YETMEZLİĞİ TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

87 yaşındaki Anne Patricia ve 63 yaşındaki kız kardeş Alison'ın ölüm nedenleri henüz bilinmiyor. Ancak Alison Carey'in arkadaşı ve avukatı David Baker, ölüm nedeninin ne olduğunu açıklamasa da Carey'nin bir süredir organ fonksiyonuyla ilgili rahatsbızlık yaşadağını ve hastanede kaldığını söyledi.