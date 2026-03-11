Amerika'da hastalığa yakalandığı iddia edilen Çakal ateş püskürdü

Geçtiğimiz aylarda uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çakal, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bir süredir yurtdışında olan Çakal hakkında ortaya atılan iddia, rapçiyi sinirlendirdi.

ÇAKAL "ABD'DE HASTALIK KAPTI" İDDİASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakal, "Ya siz kafayı yemişsiniz. Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Ortada ne bir açıklama var, ne de bir hastalık. Etkileşim uğruna haysiyetini, şerefini hiçe sayan tipler... Böyle bir yalan haber yüzünden kendi hayatını mahvedecek 3-5 insan çıkarsa ona yazık. Gerçek değil. Hayatınızı yaşayın, biraz da aklınızı kullanın." dedi.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında kan, saç ve tırnak örnekleri incelenen 5 ismin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu tamamlandı. Aralarında Reynmen ve rapçi Emirhan Çakal'ın da bulunduğu 4 kişinin test sonuçları pozitif, bir ismin test sonucu negatif çıktı.

RAPÇİ ÇAKAL KAÇ YAŞINDA?

1 Ocak 2001, Bursa doğumlu Çakal, genç yaşta atıldığı kariyerine 2020 yılında profesyonel anlamda başlamıştır. Kendisi gibi rapçi olan Reckol ile birlikte yayınladıkları şarkıyla kısa sürede adını duyurmayı başarmıştır. Şarkıları ile genç kitlenin dikkatini çeken Çakal, sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça takip edilen isimlerden birisidir.