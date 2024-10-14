Amin Reis Gizem Yıldız'ın yüzü yandı! Son halini sosyal medyadan paylaştı

14 Ekim 2024 15:10 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 15:21

Sosyal medyada çektiği videolardaki “Amin Amin” sözleriyle fenomen olan Gizem Yıldız, yaptırdığı estetik işlemleriyle bambaşka birine dönüştü. Estetik yaptırmaya devam eden Gizem Yıldız’ın işlem esnasında yüzü yandı. Son halini ise sosyal medya hesabından paylaştı.

TikTok fenomeni Gizem Yıldız, estetik​ yaptırmak isterken yanlış işlem nedeniyle yüzü yandı. Video çeken ve takipçilerine yaşadığı durumu anlatan Gizem Yıldız, takipçilerini estetik işlemlere karşı uyardı.

GİZEM YILDIZ'IN YÜZÜ YANDI, SON HALİ SOSYAL MEDYADAN

TikTok fenomeni Gizem Yıldız'ın yaptırdığı estetik işlemi sonrası yüzü yandı. Sosyal medya hesabından suratının son halini gösteren Gizem Yıldız, 'Bir şeyi çok iyi anladım, insanlar için süslenmeye hiç gerek yok. Benim cildimde asla böyle şeyler yoktu bakın, bir tane güzellik merkezine gittim. O güzellik merkezi​ buraya işlem yapacağım dedi ve benim buramı yaktı. Bu şu an geçmiyor biliyor musunuz?' dedi.

GİZEM YILDIZ KİMDİR?

Herkesin 'Amin' videosuyla tanıdığı Gizem Yıldız, geçtiğimiz ay evliliği ile de çok konuşulmuştu. 20 yaşında olan Gizem Yıldız, sosyal medyada 87 bin takipçiye sahip.