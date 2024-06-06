Ana De Armas Fenerbahçe için geliyor!
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber
06 Haziran 2024 12:21 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 12:21
Fenerbahçe takımının tanıtım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Jose Mourinho’nun takıma başına getirilmesinin ardından takımın tanıtımı için dünyaca ünlü yıldız Ana de Armas ile anlaşma sağlandığı iddia edildi.
Dünyaca ünlü oyuncu Ana De Armas'ın Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edildi. İddialara göre oyuncu Fenerbahçe için geliyor.
FENERBAHÇE'DE ANA DE ARMAS İDDİASI
Fenerbahçe'nin tanıtım için dünyaca ünlü yıldız model ve oyuncu Ana de Armas ile anlaştığı iddia edildi. Sosyal medyada gündem iddiaya göre, Oyuncunun takımın yeni reklam yüzü olduğu ve bu kapsamda üç farklı çekim yapılacağı belirtildi.
ANA DE ARMAS KİMDİR?
30 Nisan 1988 Kübalı İspanyol oyuncudur. İngilizce öğrenmek için New York'ta birkaç ay geçirdikten sonra De Armas, tarihsel drama Hispania'nın (2010-2011) on yedi bölümünde oynadı. Knock Knock yapımıyla adını duyurmaya başlayan oyuncu, peş peşe Deep Water, Blonde, Ghosted gibi yapımlarda rol aldı.
Kaynak: TGRT Haber