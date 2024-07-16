Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında Miraval Şatosu krizi sürüyor! Mesajlar ifşa oldu

16 Temmuz 2024 15:45 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 15:45

Boşanma davası açıldıktan sonra Angelina Jolie ile Brad Pitt'in arasında krize neden Miraval Şatosu, yeni bir krize yol açtı. Eski eşinden tüm mesajlaşmaların paylaşılmasına yönelik talepte bulunan Jolie, Pitt'i sinirlendirdi.

ANGELINA JOLIE'NİN İSTEĞİ BRAD PITT'İ KIZDIRDI

Jolie ve Pitt’in 2008 yılında satın aldığı Fransa’nın güneyindeki Miraval Şatosu, aynı zamanda çiftin 2014 yılında evlendikleri mekan olma özelliği taşıyor. Şatoyu paylaşamayan Angelina Jolie ile Brad Pitt çiftinden Jolie, 2016 yılında uçakta Brad Pitt'in kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığını öne sürmüştü. Davadaki en son gelişmede Jolie'nin avukatları, Pitt'ten ikilinin 2016'daki meşhur uçak olayıyla ilgili üçüncü taraf iletişimlerini yayınlamasını talep etti. Pitt ise bu talebin reddini istedi.

Avukatları, Pitt'in zaten "eski çiftin boşanmasını hızlandıran uçuş sırasında meydana gelen her şeyi gösteren belgeleri gönüllü olarak sunmayı" teklif ettiğini belirtti. Ancak Jolie, Pitt'in uzlaşmasını reddetti ve üçüncü taraflarla görüşmelerin paylaşılmasını talep etti.