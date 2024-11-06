Ankaralı Turgut hayatını kaybetti iddiası! Kızı çıkan haberlere isyan etti

06 Kasım 2024 09:16 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:54

Son dakika I Akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi altında olan Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, dün entübe edilmişti. Ankaralı Turgut kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini haberlerini yalanlayan kızı isyan etti.

Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, yakalandığı kanser nedeniyle uzun süredir tedavi altındaydı. Çocuklarının gelen yardım paralarına el koyması nedeniyle ilaçlarını dahi alamadığını belirten Ankaralı Turgut'tan üzen haber geldi. Entübe edilen Ankaralı Turgut'un öldüğü haberlerini ise kızı yalanladı. ANKARALI TURGUT'UN HAYATINI KAYBETTİĞİ HABERLERİNE KIZINDAN YALANLAMA Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eylem Boran, "Babam Ankaralı Turgut ölmedi. Entübe edildi ve şuan yoğun bakımda lütfen yalan haberlere itibar etmeyiniz" dedi. İlgili Haberler MasterChef'te büyük düello yapıldı! İlk eleme adayı belli oldu Türk erkekleri övmesiyle bilinen fenomen psikolog Buse Aydın evlendi! Eşi Romeo Eseceli adında yabancı çıktı